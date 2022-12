Argentina campione del mondo: il telecronista Andres Cantor non trattiene l’emozione (VIDEO)

Il telecronista argentino in lacrime dopo il rigore segnato da Montiel. L’abbraccio con il collega e la frase ripetuta come mantra «Argentina Campeon del Mundo!».

Non solo in Argentina: sta facendo il giro del mondo il video di un emozionato Andres Cantor, il famosissimo cronista argentino conosciuto per il suo urlo caratteristico ad ogni gol.

Senza dubbio è il momento più alto della carriera professionale di ogni cronista sportivo e finalmente potrà vantare questo onore anche Cantor che non è riuscito a trattenere l’emozione all’ultimo rigore calciato da Montiel.

Andres Cantor, Buenos Aries born commentating on Argentina’s World Cup winning penalty. Just look at the emotion. 🇦🇷🎙️🙌 pic.twitter.com/R3XtTsymNF — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 19, 2022

Non ha potuto far nulla per nascondere lacrime ed emozione al gol di Montiel che ha decretato la vittoria dell’Albiceleste. La voce rotta dal pianto, l’abbraccio con il collega e la frase ripetuta come mantra «Argentina Campeon del Mundo!». Per poi elogiare tutta la selezione argentina e dire che ognuno di loro ha meritato la coppa.

Il calcio non è solo un sport.