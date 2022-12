Trezeguet tradisce la Francia: «In finale tiferò Argentina»

L’ex attaccante della Francia: «Sono combattuto su chi fare il tifo, però Messi è a fine carriera e Mbappé ha tutta una carriera davanti. L’importante è che sia una grande festa»

Tyc Sport intervista David Trezeguet, ex attaccante della Nazionale francese campione del Mondo nel ’98 e di Euro 2000, chiedendogli per chi farà il tifo. L’ex punta dichiara di essere combattuto in quanto è figlio di genitori argentini ma nato in Francia. In passato si era già schierato a favore di Messi e compagni ma prima che le due Nazionali arrivassero in finale. Ora la situazione è diversa e Trezeguet dice:

“Lo ripeto continuamente, per me emotivamente, sapendo che sarà la sua ultima Coppa del Mondo, Leo merita di essere campione. Lui fa sognare, questo non toglie alla Francia l’ambizione di voler mantenere il titolo. La Francia è venuta per essere campione del mondo, non c’è dubbio. Qui la differenza è l’età, Leo è a fine carriera, Mbappé ha appena iniziato e stabilirà ogni tipo di record. Col PSG sono la combinazione perfetta, ma l’Argentina gioca per Messi, tutto passa da lui. È difficile dal punto di vista personale, emotivo. Questa deve essere una festa ed è una grande finale. È quello che tutti ci aspettavamo, per caratteristiche, storia, sono le due migliori squadre del Mondiale”

Trezeguet almeno in questo frangente ritorna alle origini preferendo l’Argentina “tradendo” la Francia.