In Francia vedono un complotto per favorire l’Argentina (CorSport)

Il complotto sarebbe stato organizzato dalla Fifa per permettere a Messi di vincere la Coppa del Mondo. Le prove sarebbero l’account Twitter spagnolo della Fifa e le dichiarazioni nei post partita.

Il Corriere dello Sport riporta che in Francia starebbero già gridando al complotto per sfavorire la Francia e avvantaggiare l’Argentina. Il quotidiano raccoglie quelle che secondo RmcSport sarebbero le prove di questo congiura. Infatti, sulla testa francese si è sottolineato più volte il l’enfasi verso Messi da parte della Fifa. Il Corriere scrive:

“Rmc Sport ha dedicato molti spazi a quest’argomento, basandosi su alcuni elementi. Il primo contro cui si punta il dito è Leo Messi. Secondo la tesi complottista, il presidente della Fifa Gianni Infantino non vorrebbe che il giocatore del Psg chiudesse la sua carriera senza aver mai vinto un campionato del mondo”.

Le altre prove del complotto sarebbero arrivate dalle accuse mosse dalle altre Nazionali che hanno affrontato l‘albiceleste. Nel post partita di Argentina-Croazia il presidente della nazione balcanica Zoran Milanović ha accusato Orsato di aver fischiato un “Rigore immaginario”. Altre lamentele erano arrivate da dal difensore del Portogallo Pepe: “Non è ammissibile che un argentino ci abbia arbitrato dopo quello che è successo venerdì, con le lamentele di Messi contro l’Olanda. Dopo quello che ho visto oggi, possono anche regalare direttamente il titolo all’Argentina”.

L’ultima prova, dice il Corriere dello Sport, sarebbe legata all’account Twitter della Fifa in lingua spagnola

“Non è stato trascurato, in Francia, neanche quello che sarebbe un eccesso di trasporto, per non parlare di vera gioia, con cui l’account Fifa spagnolo avrebbe twittato più volte per celebrare le vittorie dell’Albiceleste ai Mondiali. Un’esaltazione che viene giudicata eccessiva, trattandosi del massimo organo calcistico mondiale.”