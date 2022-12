È soprattutto la questione di come affrontare Mbappe che ha occupato la maggior parte del tempo di Southgate, durante questa settimana

The Indipendent: l’Inghilterra sta preparando da due anni la partita contro la Francia

L’Inghilterra sta preparando da due anni i quarti di finale della Coppa del Mondo di sabato contro la Francia. Lo spiega The Indipendent, che afferma che il Ct Southgate sta preparando un piano speciale per chiudere le trame offensive di Kylian Mbappè. Si apprende che Southgate ha tenuto una riunione la mattina dopo la vittoria sul Senegal, con il capo allenatore della Fa Tim Dittmer, in cui ha elencato i punti deboli della Nazionale di Deschamps.

In base al parere del secondo allenatore dell’Inghilterra, l’unico in grado di poter affrontare la partita al meglio è Jude Bellingham. Il centrocampista ha tutte le doti necessarie, secondo lo studio inglese, per arginare i problemi che la Francia creerà.

The Indipendent scrive:

“È naturalmente la questione di come affrontare Mbappe che ha inquadrato la maggior parte del pensiero di Southgate durante questa settimana. L’Olanda ha paragonato il compito al tentativo di fermare Lionel Messi con il Chelsea in vista della semifinale di Champions League 2011/12 contro il Barcellona”.

L’assistente di Southgate all’Inghilterra ha dichiarato:

“Penso che ci siano una manciata di giocatori sul pianeta a cui devi prestare particolare attenzione. Messi lo è stato e probabilmente lo è ancora. Dovresti inserire Mbappé in quel tipo di categoria. Dobbiamo cercare di evitare di lasciarci in situazioni in cui è devastante come abbiamo visto tutti. Dobbiamo cercare di trovare un modo per evitarlo”.

Quando Mourinho era al Real Madrid, Holland, vice di Southgate, diede dei consigli al tecnico lusitano per aiutare Cristiano Ronaldo ad essere più incisivo nelle sfide contro il Barcellona. Holland lo ricorda così:

«Giocavano contro il Barcellona e avevano Ronaldo. Dani Alves sarebbe il terzino destro del Barcellona e poteva essere insidioso in fase offensiva. Consigliai a Mourinho di permettere a Ronaldo di puntare più volte Dani Alves viste le sue scarse doti in fase difensiva. C’è sempre un vantaggio e uno svantaggio in ogni giocatore. È come il gatto con il topo.»

Sabato 10 dicembre l’Inghilterra affronterà la Francia nei quarti di finale della Coppa del Mondo e nessuna delle due squadre appare come netta favorita nei pronostici.