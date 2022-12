Sterling torna in Qatar, giocherà Inghilterra-Francia

L’attaccante del Chelsea aveva lasciato il Mondiale dopo la rapina nella sua abitazione. La Federcalcio inglese dà la notizia del suo ritorno

Raheem Sterling tornerà in Qatar per riunirsi all’Inghilterra impegnata ai Mondiali. L’attaccante del Chelsea aveva lasciato il Paese dopo la rapina che aveva coinvolto la sua abitazione, la scorsa settimana. Non aveva partecipato alla vittoria per 3-0 dell’Inghilterra sul Senegal, negli ottavi di domenica. Ora Sterling è pronto a rientrare e a ritrovare i compagni di squadra e il commissario tecnico Gareth Southgate. L’Inghilterra affronterà la Francia ai quarti di finale, sabato, all’Al Bayt Stadium di Al Wakrah, a sud di Doha. L’annuncio del ritorno alla base di Sterling è stato dato dalla Federcalcio inglese.

“Raheem Sterling tornerà alla sede della Coppa del Mondo in Qatar. L’attaccante del Chelsea ha lasciato temporaneamente il Mondiale per occuparsi di una questione familiare, ma ora dovrebbe rientrare in squadra all’Al Wakrah venerdì 9 dicembre prima del quarto di finale con la Francia”.

Ieri il Telegraph ha dato la notizia del fermo di due uomini sospettati di aver preso parte alla rapina a casa di Sterling.

“Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto con scasso la scorsa notte (6 dicembre) nella zona di Oxshott. Sono attualmente in custodia. A seguito di segnalazioni di attività sospette intorno alle 18:40, sono state dispiegate numerose risorse, tra cui l’unità cinofila e l’elicottero della polizia. Anche i nostri colleghi della British Transport Police hanno fornito assistenza. Rimangono in corso le indagini per stabilire se ci siano collegamenti tra questi arresti e l’irruzione che ci è stata segnalata durante il fine settimana”.