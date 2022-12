Stoccata di Vidal a Mbappé: «Impara da chi ha inventato il calcio: il Sudamerica»

Nei mesi scorsi nel corso di un’intervista a TNT Sports, il fuoriclasse francese parlò della differenza fra il calcio europeo e sudamericano alludendo che in Sudamerica non ci sia la qualità che c’è in Europa.

Stoccata di Arturo Vidal a Kylian Mbappe. Il centrocampista cileno per una volta prende le difese dell’Argentina per solidarietà sudamericana dopo la vittoria al Mondiale proprio contro la squadra di Mbappé. Nei mesi scorsi nel corso di un’intervista a TNT Sports, il fuoriclasse francese parlò della differenza fra il calcio europeo e sudamericano alludendo che in Sudamerica non ci sia la qualità che c’è in Europa. Così parlò Mbappé:

«Il vantaggio che abbiamo in Europa è quello di giocare sempre partite di alto livello. E quando arriviamo ai Mondiali siamo pronti, mentre Brasile e Argentina non hanno questo livello in Sudamerica. Il calcio non è così avanzato in Europa.»

Nell’immediato post partita di Argentina-Francia ecco la risposta dell’ex Juventus e Inter Vidal a Mbappé: «Impara da chi ha inventato il calcio: il Sudamerica.»