Tifosi infuriati in Brasile per la festa organizzata da Neymar a San Paolo

Aveva dichiarato di essere “completamente abbattuto” per l’eliminazione. Secondo alcuni video, avrebbe partecipato anche Antony

L’attaccante del Brasile Neymar ha organizzato una lussuosa festa a San Paolo dopo il suo ritorno dai Mondiali. Il brasiliano avrebbe organizzato una grande festa a casa della sorella a San Paolo, come riportato da Folha de São Paulo. Quello che non comprende in Brasile è come sia successo dato che, solo poche ore dopo che il giocatore del Psg ha affermato di essere “completamente abbattuto”.

L’improvvisa e inaspettata eliminazione contro la Croazia nei quarti di finale è stata un cataclisma per i 10 della Seleçao. Ore dopo, in zona mista, Neymar ha riconosciuto di non poter garantire la sua presenza al prossimo Mondiale. “Ora sarebbe avventato dire qualcosa, ma non posso garantire la mia presenza nemmeno al Mondiale 2026 con la Nazionale del Brasile.”

A 30 anni, Neymar è arrivato in ottima forma per la Coppa del Mondo. Dalla scorsa estate c’è stato un grande cambiamento fisico e mentale nel brasiliano del Psg. Tutti i riflettori erano puntati su di lui. Tuttavia, dall’addio del Brasile l’attenzione è ben diversa, per la festa organizzata in grande stile da Neymar. I tifosi brasiliani non hanno minimamente apprezzato la questione, secondo alcuni video avrebbe partecipato anche Antony, attaccante del Manchester United e protagonista della Nazionale.