Salt Bae bannato dagli Us Open Cup (la Coppa americana di calcio)

Dopo le scene viste nello stadio della finale del Mondiale, il macellaio di lusso è stato ufficialmente bannato dalla Us Open Cup

Salt Bae è stato bannato dai prossimi Us Open di calcio dopo gli avvenimenti nella finale di Coppa del Mondo. Il cuoco ha avuto l’accesso al campo (la Fifa non ha chiarito come, tutti ipotizzano che abbia avuto un accredito da Infantino suo grande amico) ha addirittura preso in mano la Coppa del mondo, ha infastidito i giocatori argentini, su tutti Messi, per farsi i selfie con loro che poi ha pubblicato sulle sue pagine social. Dopo le scene viste nello stadio della finale del Mondiale Salt Bae è stato ufficialmente bannato dagli Us Open, competizione nazionale statunitense alla pari della Coppa Italia.

Gli organizzatori hanno voluto ufficializzare la loro posizione tramite un tweet

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final — U.S. Open Cup (@opencup) December 20, 2022

ha toccato la Coppa del mondo, è vietato come si legge dal sito web della Fifa :

“Il Trofeo della Coppa del Mondo Fifa può essere toccato e detenuto solo da un gruppo molto selezionato di persone, che include ex vincitori della Coppa del Mondo Fifa e capi di stato”.

Le riprese sui social media hanno visto lo chef turco che cercava disperatamente di avvicinarsi a Messi, mettendogli una mano sulla spalla e incoraggiandolo a stringergli la mano.

Lionel Messi is trending for ignoring Salt Bae at the World Cup celebration 😂 pic.twitter.com/m9aVT80Bs2 — Daily Loud (@DailyLoud) December 20, 2022