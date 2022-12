Rugby, la denuncia di Traorè: banana marcia come regalo di Natale dai compagni della Benetton

Il pilone azzurro ha denunciato su Instagram: “Non ho dormito tutta la notte. Fuori dall’Italia un gesto come questo è condannato gravemente”

Durante la cena di Natale della Benetton rugby il pilone Cherif Traoré è stato oggetto di un episodio di razzismo. Durante la cena si stava svolgendo il ‘Babbo Natale segreto’ un’usanza in voga nel mondo dello sport e non solo.

Durante la cena Cherif Traoré, pilone di origini guineiane del Benetton e della Nazionale italiana, si è ritrovato tra le mani una banana marcia, dentro a un sacchetto dell’umido.

Traoré ha deciso di raccontare quanto accaduto sul suo profilo Instagram:

«Non ho dormito tutta la notte. Sono abituato, o meglio mi sono dovuto abituare, a dover fare buon viso a cattivo gioco ogni volta che sento battute a sfondo razzista per cercare comunque di non inimicarmi le persone vicine. Ieri è stato diverso però. Fortunatamente, alcuni compagni, soprattutto stranieri, hanno cercato di supportarmi. Fuori dall’Italia un gesto come questo è condannato gravemente anche all’interno di piccole realtà, e questa volta voglio dire la mia. A questo Secret Santa erano presenti anche ragazzi giovani, di origini diverse. Ho deciso di non stare in silenzio questa volta per fare in modo che episodi come questo non succedano più per evitare che altre persone si ritrovino in futuro nella mia situazione attuale. E sperando che il mittente impari una lezione».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cherif Traorè (@cherif_traore)

Poco dopo la pubblicazione del post sul social network sono tantissimi i messaggi di solidarietà a Traoré che hanno condannato l’episodio. Quanto accaduto a Traoré non c’entra assolutamente nulla con i valori del rugby. Al momento non ci sono state ancora comunicati o note ufficiali da parte della società che nel frattempo, all’interno del suo account Instagram, sta ricevendo diversi commenti negativi da parte degli utenti.

Traoré è rimasto deluso soprattutto dall’atteggiamento dei compagni una volta visto che all’interno del suo regalo era presente una banana marcia. Alla vista del ‘regalo’ qualcuno dei suoi compagni di squadra ha riso e ciò non ha fatto altro che inasprire la questione.