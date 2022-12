Ronaldo non si allena con le riserve del Portogallo: l’ennesimo capriccio? (Rmc Sport)

Il portoghese sta non ha alcun problema fisico, sta bene. Si è limitato a lavorare in palestra. Una situazione difficile da spiegare

All’indomani della vittoria del Portogallo sulla Svizzera, Cristiano Ronaldo non si è allenato con il resto dei giocatori che, come lui, sono entrati da sostituti in partita, a Doha . Lo riporta Rmc Sport chiedendosi se sia l’ennesimo capriccio di CR7.

“All’indomani del successo della sua squadra contro la Svizzera, dove ancora non è riuscito a segnare il suo primo gol nella fase a eliminazione diretta del Mondiale, CR7 non ha partecipato alla seduta collettiva con il resto dei sostituti. Secondo le informazioni trasmesse da diversi media tra cui O Jogo, la stella della Nazionale si è accontentata di lavorare al chiuso questo mercoledì. Ma Cristiano Ronaldo non soffrirebbe di alcun disagio fisico e sarebbe in perfetta salute. Da lì a pensare a un nuovo broncio del cinque volte Pallone d’Oro, c’è solo un passo, che i suoi detrattori supereranno facilmente”.

Ieri il ct Santos ha sottolineato l’importanza di avere Ronaldo in squadra, nonostante lo avesse schierato in campo al 73′ e solo a risultato ampiamente acquisito.

“Conosco Ronaldo da quando aveva 19 anni e abbiamo sviluppato un rapporto forte. L’aspetto umano non è mai stato frainteso, ha detto il tecnico alla stampa. Io sono un allenatore, lui è un giocatore, sa cosa fare durante la partita. Per me è un giocatore molto importante in Nazionale”.

Sabato il Portogallo affronterà il Marocco per un posto in semifinale. Anche allora, scrive Rmc Sport, la presenza o meno di Ronaldo sul campo al calcio d’inizio sarà al centro dell’attenzione.