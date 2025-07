L’Inter si prende a botte, Oaktree chiude la cassa: dopo i 25 milioni per Bonny, cucù non ce n’è più (Il Giornale)

All’Inter vola di tutto: stracci, like, botte (per ora metaforiche). È una squadra alla deriva e nel tutti contro tutti c’è una voce che si staglia sulle altre, è quella del padrone, di Oaktree che dagli altoparlanti trasmette il messaggio: “arrangiatevi con quello che avete, la cassa chiude, con i 25 milioni per Bonny il mercato è bello che finito”. Lo scrive Il Giornale con Gianni Visnadi.

Scrive Il Giornale a proposito della fiammata di Lautaro dopo la sconfitta per 2-0 contro il Fluminense allenato da Thiago Silva e Allegri.

Calhanoglu non poteva non rispondere. Lui se ne vuole andare e l’Inter lo sa da almeno 3 settimane. È solo una questione di prezzo (che dopo Charlotte, non è certo aumentato). Durissima la sua replica social («parole che non uniscono, ma dividono»), restituendo all’argentino lo straccio sporco con tanto di interessi («un vero leader non cerca colpevoli: la storia ricorderà sempre chi è rimasto in piedi, non chi ha alzato di più la voce»).

L’Inter avrebbe bisogno di mercato, avrebbe…

Basterebbe già così, ma proprio perché c’è dell’altro e la diplomazia di Marotta non è bastata per contenere la macchia, il like di Thuram (molto più di quello di Arnautovic o della moglie di Inzaghi) al post di Calhanoglu ha un effetto moltiplicatore devastante, smascherando una situazione che evidentemente cova negli spogliatoi nerazzurri da parecchio tempo e che gli ultimi negativi risultati hanno enfatizzato. ThuLa spaccata, altro che amici per sempre. E probabilmente c’è dell’altro, che Inzaghi con la sua esperienza ha saputo contenere e con cui invece l’incolpevole Chivu, una barca a remi in mezzo alla tempesta, fatica a gestire. La sua speranza è che 3 settimane di vacanza (l’Inter atterra stamane a Malpensa, poi ovviamente tutti liberi) servano a riportare la bonaccia. Non sarà semplice e il vero aiuto arriverà solo dal mercato: vendere (gli scontenti) per comprare e ricostruire. Servirebbero soldi, ma Oaktree dopo i 25 spesi per Bonny non è intenzionata a metterne altri.