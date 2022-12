Ronaldinho a l’Equipe: «Messi a questi livelli è normale. Mbappé ha tutte le qualità per essere il migliore»

Al quotidiano francese: «Spero che sarà una grande finale. Da entrambe le parti ci sono giocatori che possono cambiare gioco in qualsiasi momento»

Intervistato da l’Equipe, Ronaldinho, campione del Mondo del 2002, dice la sua sulla finale del Mondiale fra Argentina e Francia:

Francia-Argentina, le due migliori sono in finale?

Entrambe le squadre se lo meritano. Penso che anche il Brasile avesse un’ottima squadra. Ma le cose non sono andate come pensavamo. Quando pensiamo al calcio, pensiamo al Brasile. Però era un gruppo molto buono con molto talento. Spero che questa generazione guadagnerà qualcosa.

Perché la Francia fa così bene ai Mondiali?

Hai una generazione troppo forte con un allenatore abituato a vincere. Adoro Didier Deschamps, è molto bravo. È un signore, che è stato un bravissimo giocatore e che conosce molto bene il calcio. Inoltre, è una persona fantastica ogni volta che ci incontriamo. Mi piace il modo in cui interpreta la Francia.

Ti aspettavi di vedere Messi a questo livello, a 35 anni?

Ma per Messi questo livello è normale, no (ride)? È già da molti anni il migliore al mondo. È la sua ultima Coppa del Mondo, ma ero sicuro che sarebbe tornato e avrebbe fatto tutto il necessario per vincerla. Per me può giocare fino a 50 anni perché ha molte più qualità di tutti gli altri.

E come giudica il Mondiale di Mbappé?

Anche a me piace guardarlo giocare. Sono molto felice per lui. Fa tutto molto bene ed è ancora molto giovane. Ha tutte le qualità, la velocità, il dribbling e, sotto porta, ha la compostezza. Questi sono i tipi di giocatori che noi brasiliani amiamo vedere giocare. Sembra anche una forte personalità.

Pensi che sarà una buona finale?

Spero che sarà una grande finale, non troppo chiusa. Dipende se parte bene e se una squadra segna velocemente. Da entrambe le parti ci sono giocatori che possono cambiare gioco in qualsiasi momento.