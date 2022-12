Ricorso della Francia dopo il gol annullato a Griezmann

Secondo L’Equipe l’arbitro non avrebbe dovuto usare il Var sul gol di Griezmann, visto che aveva già fischiato la rete

La Federcalcio francese ha sporto denuncia alla Fifa per il gol annullato ad Antoine Griezmann nella partita che la Francia ha perso ieri contro la Tunisia per 1-0. L’attaccante francese ha segnato all’ottavo minuto di recupero e l’arbitro, Matteo Conger, ha annullato la rete dopo averla rivista al Var.

Secondo L’Equipe l’arbitro non avrebbe dovuto usare il Var sul gol di Griezmann, visto che aveva già fischiato la rete . La Federazione francese ha scelto di presentare un reclamo.

Non è la prima volta, era già successo in Champions League nella fase a gironi di quest’anno. La partita tra Tunisia-Francia è solo un altro episodio in cui una decisione viene ribaltata a partita ormai conclusa. La decisione è però corretta con il francese in fuorigioco

La dichiarazione della Federcalcio della Francia ha affermato che il gol di Griezmann è stato “ingiustamente annullato” ma non ha fornito ulteriori dettagli, e, successivamente, ha fischiato per andare a consultare il Var dove ha annullato il gol .

La legge 1.10 del Var pubblicata dall’Ifab : ” Se il gioco è ripreso dopo essere stato interrotto, l’arbitro può effettuare un’analisi solo in caso di errore di identità o di infrazione punibile con l’esclusione (violenza, sputi, morsi, parole o atti offensivi, maleducati o offensivi) .” La Francia ha 24 ore dalla fine della partita per sporgere denuncia. Dopo aver analizzato la sequenza, la Federcalcio francese ha annunciato nella serata di ieri che era in procinto di fare un reclamo alla Fifa. Nelle prossime ore si saprà di più in merito alla situazione e ancora non è certo se il ricorso sarà accolto dalla Fifa.