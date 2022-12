Neymar è il vero incompiuto del Brasile

Un gol storico. Perché ha permesso a Neymar , di raggiungere Pelé, a quota 77 reti, in vetta alla classifica dei migliori marcatori con la maglia della Selecao. Non è stato però un pomeriggio di festa per Neymar visto che il Brasile è stato raggiunto dalla rete di Petkovic e poi eliminata ai rigori dalla Croazia. Proprio quando sembrava che potesse essere finalmente la sua serata. La stella del Psg aveva immaginato un finale diverso della storia per celebrare un traguardo personale così sentito e importante.

Neymar è il grande incompiuto del calcio brasiliano di quest’ultimo ventennio. Il numero 10 della formazione verdeoro è stato senza dubbio la stella della squadra negli ultimi tre Mondiali, compreso quello casalingo del 2014, ma non è mai riuscito a trascinare la propria squadra verso quella vittoria che manca da 20 anni e che per altri quattro resterà lontana dal Brasile.

Mai andato oltre ai quarti di finale nei tre Mondiali disputati (nel 2014 si infortunò prima del Mineirazo e saltò anche la finale per il terzo posto), raramente decisivo e trascinatore della squadra verdeoro e a questo punto destinato a non arrivare mai alla gara conclusiva della massima competizione calcistica. Un destino simile anche in Copa America, dove ha ottenuto solo un secondo posto nel 2021 perdendo in finale contro i rivali di sempre dell’Argentina. Con il Brasile solo un oro Olimpico nel 2016 contro la Germania.