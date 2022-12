Al Khelaifi: «Il Psg ha aumentato il valore di Parigi. Senza il Psg, il Parco dei Principi vale zero»

Intervista a L’Equipe sulla questione stadio: «Abbiamo speso 80 milioni a fondo perduto. E il Comune? Ringrazio Lloris per le parole su Qatar»

Il presidente di Psg Nasser Al-Khelaifi ha rilasciato una lunga intervista a L’Equipe dove ha difeso lo Stato del Qatar sul tema dei diritti umani e sulla condizione dei lavoratori stranieri. Queste le parole di Al Kheliaifi sul Qatar:

L’assegnazione del Mondiale al Qatar è stata oggetto di numerose inchieste e polemiche: il torneo contribuisce, secondo lei, a cambiare l’immagine del suo Paese?

«Sì, cambierà molto. La prima cosa da dire è che non siamo perfetti. Le cose devono essere guardate più da vicino. Molti giornalisti hanno cambiato idea. Ci sono 20.000 giornalisti in Qatar in questo momento, quanti ne sono venuti prima? Forse duecento. Molti hanno scritto senza vedere. L’ho trovato ingiusto. Se la gente criticasse la Francia, senza venire lì, lo troverei ingiusto».

Ma i giornalisti sono venuti a indagare. Fare reportage sulla situazione dei lavoratori e dei diritti umani è normale.

«Ma sa perché veniamo giudicati così? Perché siamo il Qatar. Siamo un piccolo paese. La gente non può accettare che la Coppa del Mondo sia organizzata qui. Oggi sono molto, molto orgoglioso. Noi del Qatar abbiamo mostrato al mondo cosa sappiamo fare. La nostra identità è coltivare la pace con tutti. Accettiamo persone da tutto il mondo. Il Qatar è cambiato. Siamo brave persone.»

Cosa risponde sulle morti sul lavoro, sulle condizioni sociali?

«Perché non hanno parlato di questi problemi in altri Mondiali e in altri grandi eventi? Abbiamo sentito i media parlare, fare inchieste? Non diciamo di essere i migliori, ma non siamo così cattivi come crediamo. Non siamo perfetti. Ma chi è perfetto? Nessuno. Siamo cresciuti più velocemente di qualsiasi nazione nella storia, altro hanno impiegato secoli per ottenere i cambiamenti che noi abbiamo apportato dall’assegnazione del Mondiale (nel 2010)».

A proposito della fascia arcobaleno, dice:

Chiediamo una cosa: rispetto per la nostra cultura. Noi, quando siamo a Parigi, rispettiamo la cultura di Parigi. Non credo che si dovrebbe mescolare politica e sport. Quello non è sport. Altrimenti non si finisce mai, avremmo proteste su tutto. Voglio ringraziare Hugo Lloris per quello che ha detto».

Venderà il PSG dopo i Mondiali?

«Per l’investimento, se vogliamo vendere il 5, 10, 15%, non lo so. Stiamo esaminando due cose. Un investitore e un partner strategico, e la seconda parte è la più importante. Se questa entità può e vuole aiutare il club a crescere, perché no?

Questo significa che si vuole mettere meno soldi?

Non si tratta di mettere più soldi o meno soldi, ma di far crescere il marchio, la nostra esperienza, il nostro business.

Ha forti legami con Parigi. Ha capito la decisione della città di boicottare la Coppa del Mondo e non installare schermi giganti?

No, non capisco. Guarda cosa abbiamo fatto per Parigi. Ho ottimi rapporti con il sindaco (Anne Hidalgo), ho molto rispetto per lei. Sono rimasto molto deluso perché i commenti pubblici sono molto diversi da quelli privati. Non mi piacciono queste due facce.

L’acquisto del Parco dei Principi risponde a una logica economica?

Certamente. Ciò deve consentire di aumentare il reddito e il valore del club. Con lo stadio o senza, non è la stessa cosa. In seguito, ho sentito il sindaco dire: “Nasser sta giocando con noi”. No, Nasser non sta giocando. Amo il Parco dei Principi, l’ho sempre difeso, è il cuore del Psg. Se sono ragionevoli, resteremo lì per sempre. Ma siamo in una situazione in cui non è più possibile continuare. Una volta, abbiamo dovuto chiudere duemila posti a causa di un problema. Anche la tecnologia non è all’altezza. Il Psg non ha lo stadio per raggiungere il massimo livello finanziario e persino sportivo. Lasciate che vi faccia un esempio: se i nostri tifosi fossero più vicini al campo, proprio dietro il portiere, segneremmo 6 o 7 gol con la loro pressione (ride). Abbiamo fatto il pieno di 100 partite di fila e stiamo rifiutando le persone.

I tifosi non vogliono lasciare il Parco dei Principi.

Ma non voglio neanche io. Ti sto dicendo la verità, non abbiamo scelta. L’ho detto al municipio di Parigi. Non possiamo rimanere in queste condizioni. Se facciamo un passo, restiamo. Non vogliamo stare seduti a fare nulla. Il comune dovrebbe pensare alla nostra offerta. Abbiamo già investito più di 80 milioni di euro nello stadio. Cosa ha fatto il comune nello stesso tempo?

Ha spiegato che aveva fatto un’offerta di 40 milioni di euro e che era considerata troppo bassa…

Ho una domanda. Qual è il valore dello stadio senza il Psg? Non è niente. Il municipio deve anche chiedersi cosa porta il club nella città di Parigi. Se pensano che investiremo 500 milioni di euro, costruiremo un nuovo stadio.

Se compra lo stadio, sarà di proprietà del club?



«Certo. Abbiamo investito nel PSG e il club è francese, giusto? Non è un club del Qatar. I giocatori giocano in Francia. Stai dicendo che il Chelsea è un club americano? Abbiamo aumentato il valore del campionato, della città, giusto? Vorrei che facessimo uno studio su ciò che il club ha portato alla città».

Cosa hai detto al sindaco?

Che se non vogliono accettare la nostra offerta, ce ne andiamo. Non stiamo minacciando. Ci stringiamo la mano, ringraziamo il municipio e ci salutiamo.

Da quanto tempo cerchi di comprare il Parc des Princes?

Cinque anni! Ogni volta, ci è stato detto: “Dopo l’elezione del sindaco”. Poi: “Dopo l’elezione del Presidente.”Abbiamo perso cinque anni. Avremmo potuto costruire un nuovo stadio. Ma guarda gli altri club! Non stiamo andando avanti nelle discussioni.

Sai già dove vuoi andare se dovessi andartene?

Abbiamo opzioni (sorriso). Non posso dirvi dove, ma possiamo costruire un nuovo stadio a Parigi.