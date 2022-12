Nessun tifoso inglese è stato arrestato al Mondiale in Qatar, un primato storico per l’Inghilterra

Lo dice il rapporto della British Football Police Unit: «Ad incidere sono state, in una certa misura, le restrizioni sull’alcol in Qatar».

Secondo un rapporto del capo dell’unità di polizia calcistica britannica, per la prima volta nella storia del Mondiale, nessun tifoso inglese è stato arrestato durante i festeggiamenti. Lo scrive Le Parisien.

“Non un singolo britannico è stato arrestato durante il Mondiale in Qatar, e questa è una grande prima per il Regno Unito”.

Sono le conclusioni del rapporto di Mark Roberts, capo della polizia del Cheshire e capo della British Football Police Unit, sullo svolgimento della competizione per i tifosi inglesi in Qatar. Un rapporto fatto il giorno dopo l’eliminazione dell’Inghilterra contro la Francia, sabato scorso (1-2), riguardante i 3.000 tifosi delle due nazioni rappresentate (Inghilterra e Galles) durante la fase a gironi, e gli altri 3.500 che hanno viaggiato per la fase a eliminazione diretta.

Nel suo rapporto, citato dal Mirror, Roberts scrive:

«Non ci sono stati incidenti di polizia e nessun arresto di cittadini britannici. Il comportamento di Inghilterra e Galles in Qatar è stato assolutamente esemplare. Con, va detto, una componente molto specifica da prendere in considerazione: sarebbe sbagliato attribuire questo comportamento eccellente interamente alle restrizioni sull’alcol in Qatar, ma penso che abbia contribuito ad esso in una certa misura».

In Russia nel 2018, ci sono stati tre arresti di cittadini britannici. Ma in Qatar, tutti erano sul filo del rasoio. Roberts continua:

«Tradizionalmente, abbiamo una manciata di arresti dei nostri sostenitori durante i mondiali. Il fatto che non ce ne siano è incredibile. L’atmosfera in tutte le partite era appassionata ma amichevole, e sarebbe fantastico vedere che accadesse di nuovo nelle partite casalinghe durante il resto della stagione».

Un’atmosfera diametralmente opposta a quella delle altre location che hanno accolto i tifosi inglesi durante il torneo.

«Dall’inizio del torneo, 531 incidenti legati al calcio sono stati registrati nel Regno Unito, di cui 150 nella notte della partita Inghilterra-Francia».