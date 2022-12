Luis Enrique, comincia il valzer di voci. Il Mirror lo dà vicino all’Atletico Madrid

I Colchoneros sono stati eliminati dalla Champions e sono in difficoltà in Liga, a 13 punti dal Barcellona

Dopo l’esonero dalla panchina della Spagna, Luis Enrique si trova senza squadra e iniziano ad alimentarsi voci sul suo futuro. In un articolo del The Mirror è uscita una indiscrezione secondo la quale Luis Enrique sia vicino a subentrare al posto di Diego Simeone sulla panchina dell’ Ateltico Madrid .

I Colchoneros sono già stati eliminati dalla Champions League e sono in difficoltà nella Liga, a 13 punti dalla capolista Barcellona. Simeone è alla guida del club dal 2011 e li ha portati a due LaLiga, due Europa League e una Copa del Rey. La stagione non è iniziata benissimo per l’Atletico Madrid e potrebbe esserci Luis Enrique a subentrare a stagione in corso.

Un’altra potenziale opzione sul futuro di Luis Enrique è il Manchester United nel caso in cui l’attuale tecnico dei Red Devil’s Erik ten Hag iniziasse a peggiorare la sua posizione in classifica.

Lo spagnolo ha vinto due titoli La Liga, tre Copa del Reys e una Champions League durante i suoi tre anni come allenatore del Barcellona. L’eliminazione prematura contro il Marocco ai calci di rigori è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella sua gestione ed è stato esonerato pochi giorni dopo. Al suo posto è stato già chiamato De La Fuente.