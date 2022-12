Lloris: «La stampa inglese mi considera l’anello debole della Francia? Risponderò sul campo»

Il portiere della Francia: «A Mbappé non interessa ciò che viene detto attorno a lui. Ha obiettivi molto precisi, sia individuali che di squadra»

Hugo Lloris, portiere della Francia, è intevenuto in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di finale del Mondiale contro l’Inghilterra. Al giocatore del Tottenham sono stati chiesti quali fossero i punti forti della Nazionale britannica, visto che gioca in Premier, spiegando:

“Gli inglesi sono riconosciuti in tutto il mondo per il loro campionato e per i loro club molto competitivi in ​​Coppa dei Campioni. Per la maggior parte dei nostri giocatori, li conosciamo molto bene, siamo abituati ad affrontarli. I calci piazzati sono uno dei loro punti di forza, hanno stazza e ottimi tiratori. In una partita come questa contano tutti i dettagli“.

Sulla differenza di arbitraggio

“Sì, c’è una differenza, perché l’arbitraggio non è lo stesso sui calci piazzati in Inghilterra, dove fischiamo meno che altrove in queste situazioni. In Premier il portiere a volte può essere bloccato, rallentato, subire falli che possono essere fischiati in altri campionati, ci adattiamo. Devi essere preciso nelle tue decisioni, nelle tue scelte. I calci piazzati saranno importanti e se posso alleviarlo, dovrà essere fatto”.

Lloris sul rapporto con Kane

“Abbiamo una relazione piuttosto importante, giochiamo insieme da quasi nove anni. Ci conosciamo molto bene dentro e fuori dal campo. Ho solo cose positive da dire su Harry. E’ una persona importante per il suo club e per la sua Nazionale, è un vero leader, un esempio per i suoi compagni e soprattutto è un top player, decisivo, abituato a fare la differenza. È conosciuto in tutto il mondo, non è necessario aggiunge altro”.

Sulla stampa inglese che lo individua come anello debole della Francia:

“Non ho nulla da dire su questo in una conferenza stampa o ai media. L’importante è il terreno di gioco. Non hai bisogno di motivazioni esterne per giocare un quarto di finale di Coppa del Mondo. Hanno la loro opinione e sarà necessario rispondere sul campo”.

Sulla possibilità che Mbappé non sia concentrato:

“No, penso che Kylian sia nella sua partita, nella sua preparazione. Ignora ciò che viene detto intorno a lui. Ha obiettivi molto precisi, sia individualmente che con la squadra. Lo sento distaccato, sorridente, concentrato sulla partita che ci aspetta, proprio come ha fatto vedere fin dall’inizio della competizione”.