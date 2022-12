Skriniar fa innervosire l’Inter, che ora vuole mettere in piazza le cifre del rinnovo (Calciomercato.com)

Lo slovacco tace. Il club nerazzurro ha dato come deadline definita il primo gennaio, se il giocatore non dà un risposta definitiva il club lo costringerà alle spiegazioni pubbliche.

La telenovela tra Milan Skriniar e l’Inter continua. Il difensore starebbe continuando a fare un tira e molla con la società meneghina e il “gioco” avrebbe fatto innervosire molto la dirigenza. La società sarebbe disposta a svelare le cifre della proposta di rinnovo per mettere poi l’ex Sampdoria davanti alla gogna pubblica. Calciomercato.com rivela:

“Di sicuro Skriniar ha in mano l’offerta dell’Inter da oltre un mese, si tratta di una cifra di circa 13 milioni lordi a stagione, una proposta di tutto rispetto. L’Inter, invece, non ha ancora una risposta dal calciatore e adesso inizia a innervosirsi, tanto da non escludere che la questione possa anche concludersi male, mettendo tutto in piazza e rovinando una storia che in questi anni sembrava essersi nutrita di genuinità”.

L’offerta dell’Inter sarebbe arrivata a 13 milioni di euro lordi ma il silenzio di Skriniar fa presumere al peggio. L’ad Marotta qualche settimana fa aveva dichiarato “abbiamo fiducia”, alla domanda sul rinnovo, ma al momento la situazione rimane in bilico. Al Psg sono ottimisti che l’affare con l’ex Samp si possa chiude mentre l’Inter ci spera ancora. Intanto la società nerazzurra avrebbe fissato la deadline definitiva, dova Garro rivela

“Ecco perché adesso non si sposterà più in avanti alcuna deadline, dopo capodanno l’Inter vuole una risposta definitiva da parte del calciatore. Se quello di Skriniar dovesse essere un no, l’Inter comunicherà la reale cifra offerta al calciatore, per chiarire di essersi spinta al massimo delle proprie possibilità. A quel punto sarà Skriniar a dover motivare l’eventuale rifiuto a una tifoseria che ormai da tempo lo ha elevato a simbolo e capitano”.