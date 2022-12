L’Argentina esulta in faccia all’Olanda che però aveva provocato Lautaro Martinez

Polemiche sui social che mostrano quattro olandesi che circondano Lautaro mentre si avvia al dischetto. Una serata non all’insegna del fair play

Se ne discute da ieri dell’Argentina che esulta in faccia all’Olanda. È l’argomento principe sui social dove c’è chi mostra dettagli sfuggiti in diretta.

Sui social si sono scatenati. Da ieri sera circolano fato dell’esultanza per nulla sportiva dei calciatori dell’Argentina subito dopo il rigore segnato da Lautaro Martinez, rigore che ha decretato la vittoria sull’Olanda e il passaggio in semifinale.

Invece di dirigersi verso il loro portiere a festeggiare, alcuni argentini si sono soffermati sugli avversari e si sono rivolti a loro in maniera certamente poco ortodossa.

Sempre sui social, viene mostrato che gli olandesi – in quattro – hanno provato a infastidire e provocare Lautaro Martinez chiamato a battere il rigore. Il calciatore incaricato – come al solito – parte dal centrocampo e si dirige verso il dischetto. In quattro lo circondano in un gesto certamente non di fair play. È questa provocazione che poi ha scatenato l’esultanza irrispettosa di alcuni calciatori dell’Albiceleste.

HAY FORMAS ❌️ Existen dos maneras de celebrar una victoria, festejar con tu equipo por el gran esfuerzo que se hizo durante el partido y la otra es festejarle en la cara al rival. pic.twitter.com/3BuKq8Kknc — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 10, 2022

El que critica la celebración de Argentina, jamás en su vida tocó una pelota de Fútbol. pic.twitter.com/V1iTxQiTRf — Daniel Petit (@DanielPetitU) December 10, 2022

L’attacco di Messi all’arbitro:

Ieri l’Argentina di Lionel Messi ha vinto i quarti di finale del Mondiale in Qatar contro l’Olanda. Affronterà la Croazia in semifinale. Nel post partita, la Pulce ha parlato alla stampa, contestando anche l’arbitraggio del match. Messi ha definito l’arbitro un direttore di gara non all’altezza di una partita come un quarto di finale del Mondiale. Ha dichiarato che la Fifa dovrebbe intervenire sul punto e anche che prima della partita l’Argentina aveva paura del direttore di gara, perché era già noto alla squadra per altri episodi.

«Tanta felicità. Dovevamo soffrire, ma ce l’abbiamo fatta. E’ qualcosa di impressionante. L’Argentina è tra le quattro migliori al mondo perché dimostra di saper giocare ogni partita con la stessa voglia e la stessa intensità».

«Non voglio parlare dell’arbitro. Dopo ti sanzionano, non posso dire quello che penso. Avevamo paura prima della partita perché sapevamo com’era. Credo che la Fifa debba rivederlo: non possono mettere un arbitro così in una partita come questa. Non è all’altezza».