La Francia smentisce: niente Covid, l’influenza di Upamecano e Rabiot dipende dall’aria condizionata

Lo scrive Rmc Sport dopo l’allarme diffusosi ieri. Oggi i due francesi hanno partecipato regolarmente all’allenamento in vista della finale

Nessun pericolo di contagi per Covid, la Francia ha soltanto un problema di influenza. Lo fa sapere la Federcalcio francese. Lo scrive Rmc Sport.

Ieri si era diffusa preoccupazione per i sintomi influenzali che avevano costretto Upamecano e Rabiot (ai quali si era aggiunto Coman) a saltare la semifinale Mondiale contro il Marocco. Si era parlato di possibile epidemia di Covid. Ma la Federcalcio smentisce. Rmc scrive:

“Lo staff della Francia parla di sindrome virale, di influenza, ma non di coronavirus. Kingsley Coman non ha partecipato all’allenamento di giovedì sera ma lo staff vuole rassicurare e pensare che sarà operativo per la finale. Adrien Rabiot e Dayot Upamecano hanno preso parte alla sessione con i loro compagni di squadra. Nessuna precauzione particolare nemmeno nei campi di allenamento. La mascherina non è richiesta”.

La ragione dell’influenza è indicata nell’aria condizionata presente ovunque in Qatar.

“L’aria condizionata, presente quasi ovunque in Qatar, è designata come la ragione principale di questa ondata di ondate di influenza. Alcuni giocatori o membri dello staff hanno il raffreddore”.

Insomma, nulla di grave.

Tutto a posto anche sul fronte infortuni, in particolare per quanto riguarda Théo Hernandez che mercoledì sera ha preso un colpo al ginocchio. La sua situazione è sotto stretto controllo anche se al momento non preoccupa lo staff. Altri giocatori, come Antoine Griezmann, Olivier Giroud e Kylian Mbappé hanno problemi minori.