La Fifa multa Croazia e Serbia per dichiarazioni politiche, l’Arabia Saudita per troppi falli

La Croazia per il tifo razzista ai danni del portiere canadese, la Serbia per la bandiera con un messaggio politico e l’Arabia per i troppi falli.

L’agenzia Ap rilancia la notizia della multa della Fifa ai danni di due federazioni che hanno preso parte al Mondiale.

La federazione croata e quella serba sono state multate della Fifa per “aver rilasciato dichiarazioni politiche sui Balcani ai Mondiale“, è quanto scrive Ap che aggiunge: “La Fifa ha multato i croati di 50.000 franchi svizzeri (53mila dollari) dopo che i tifosi della squadra hanno abusato verbalmente e schernito il portiere canadese Milan Borjan, che ha legami familiari serbi.”

La Fifa ha precisato che l’accusa alla Croazia riguardava “l’uso di parole e oggetti per trasmettere un messaggio non appropriato per un evento sportivo”. Durante la partita contro il Canada, i tifosi aveva preso di mira il portiere canadese (di origini serbe) alludendo alla fuga dei serbi sui trattori durante la guerra.

La multa per la federazione serba sarebbe invece di 20mila franchi svizzeri (21mila dollari) per uno striscione politico sul Kosovo esposto negli spogliatoi prima della partita contro il Brasile, poi persa per 2 – 0.

Lo striscione mostrava una mappa della Serbia che includeva un territorio ormai indipendente da 15 anni e lo slogan “No Surrender”. La federazione calcistica del Kosovo ha subito espresso la sua indignazione alla Fifa che adesso ha stabilito le multe.

Una multa è anche arrivata alla Federazione Saudita. L’accusa in questo caso parla di una condotta di squadra cattiva. Troppi falli commessi dai giocatori sauditi contro l’Argentina e contro il Messico e la federazione araba è costretta a pagare una multa di 30mila franchi svizzeri (32mila dollari).