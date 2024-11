Napoli è il club che stuzzica di più la fantasia di Conte (Corsera)

De Laurentiis pensa a lui da almeno sette mesi. Poi c’è l’aziendalista Pioli che però il presidente non ha né sentito né incontrato

Napoli è il club che stuzzica di più la fantasia di Conte. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Colombo e Monica Scozzafava.

Ecco cosa scrivono.

Napoli al momento è il club che stuzzica di più la fantasia di Conte, anche perché è l’unico che si è fatto avanti, la dirigenza rossonera è orientata infatti su altri profili nonostante la pressione dei tifosi che invece lo chiedono a gran voce.

Da Milano a Napoli, la cerchia dei nomi si restringe, con Conte in prima linea e Pioli sullo sfondo. De Laurentiis a Conte pensa almeno da sette mesi, quando lo chiamò per subentrare a Garcia, da allora contatti più o meno frequenti, assecondando la volontà dell’allenatore di non intervenire a stagione in corso. «È un amico», insiste il proprietario del Napoli. Con il quale il dialogo resta aperto, nonostante una certa attenzione anche a Stefano Pioli in uscita appunto dal Milan — come profilo è più in linea con la filosofia aziendalista e oculata del club partenopeo — ma che finora Aurelio non ha né incontrato né sentito. Obiettivo numero uno: l’ex tecnico di Juventus e Inter che rappresenta il grande colpo, garanzia di rilancio, disponibilità a ricostruire potendo puntare su un budget importante ma non illimitato senza gli introiti della Champions.

Bargiggia: «Conte? Non mi risulta né al Milan, né al Napoli»

Il giornalista Paolo Bargiggia a TvPlay ha parlato di quelli che potrebbero essere i prossimi tecnici di Milan e Napoli. I due club hanno un nome in comune a cui stanno guardando, ovvero Antonio Conte. Non sembra, però, essere il favorito dei rossoneri; anche per la panchina azzurra ci sono dubbi.

«Prossimo allenatore del Milan? Al momento l’ordine è questo per: Lopetegui, Fonseca e Van Bommel. Conte? A me non risulta né al Milan e né al Napoli. I tifosi di tutte le squadre lo vogliono, ma bisogna stare attenti perché non è la soluzione di tutti i mali».

Pioli sembra essere il favorito per gli azzurri

Pioli in pole position per il Napoli, Retegui il nome caldo per l’attacco. Lo scrive Repubblica:

L’impegno c’è stato e i giocatori del Napoli hanno centrato almeno un obiettivo: lo stop — si vedrà se momentaneo o definitivo — del ritiro punitivo. Ma il beffardo pareggio ( 2- 2) contro la Roma al Maradona è stato l’ennesimo boccone amaro di una stagione disastrosa, che salvo miracoli si concluderà per il club di Aurelio De Laurentiis con l’uscita dall’Europa. Il presidente era in tribuna vip e sta lavorando per il futuro, con Pioli in pole position per la panchina, i rumors su Tedesco — ct del Belgio — e le residue speranza di un affondo per Conte. Sul fronte acquisti è invece caldo il nome di Retegui, centravanti del Genoa.

