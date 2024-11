Ora che Conte è disponibile, De Laurentiis si è dileguato (Repubblica)

Il tempo stringe, Conte ha offerte dall’Arabia. Alla Filmauro tutto tace, avanzano le quotazioni di Pioli favorito su Domenico Tedesco

Conte è disponibile ma De Laurentiis si è dileguato. Il tecnico ha offerte dall’Arabia. Lo scrive il quotidiano la Repubblica.

Sarà ancora più importante la scelta del prossimo allenatore, che erediterà una situazione difficilissima e dovrà dimostrare dal suo primo giorno sulla panchina azzurra personalità e carisma, oltre che doti tecniche. Il profilo ideale sarebbe non a caso quello di Antonio Conte, già corteggiato invano da Adl in autunno e in inverno. Adesso che l’ex ct della Nazionale sarebbe disponibile, invece, il presidente si è dileguato e il tempo stringe, visto che il guru pugliese non aspetterà in eterno e ha offerte dall’Arabia. Alla Filmauro però tutto tace e avanzano le quotazioni di Stefano Pioli, favorito su Domenico Tedesco.

Conte è cambiato, ha detto a un amico: «Voglio emozionarmi». Non chiede più giocatori costosi. Lo scrive Franco Ordine sul Giornale. Lo scrive in relazione al Milan ma quel che scrive può andar bene anche per il Napoli. Franco Ordine scrive che Conte è vittima di una narrazione figlia di pregiudizi.

Uno strumentale “pregiudizio” alimentato, per certi versi, anche da una narrazione ostile. Quale? Beh, quella secondo cui Conte vorrebbe preparare una lista onerosa di acquisti. E ancora: quella secondo cui al primo mancato risultato rivolgerebbe al club la responsabilità mentre si iscriverebbe soltanto i meriti in caso di successo. Sono luoghi comuni. Smentiti dallo stesso interessato che qualche tempo fa ha riferito a un amico la sua autentica linea guida («ho bisogno di emozionarmi») e il suo profondo rispetto per Stefano Pioli al quale spedì le congratulazioni per lo scudetto, tra i primi. Il pensiero di Antonio Conte, sul tema, è molto semplice: non chiede né contratti faraonici né “acquisti costosi”.

