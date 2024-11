Lozano vicino al San Diego: anche il Napoli guadagnerebbe dalla sua cessione (The Athletic)

Vicino all’accordo con il Psv per il messicano. Affare da 12 milioni di dollari, il Napoli potrebbe ricevere 1,8 milioni

Lozano potrebbe finire in Mls. Su di lui c’è il San Diego Fc. La trattativa con il Psv sembra in fase avanzata. Lo scrive The Athletic.

“Si prevede che il San Diego pagherà il trasferimento circa 12 milioni di dollari al club olandese se l’accordo verrà concluso. L’accordo non è ancora stato concluso, ma fonti dicono che San Diego spera di completarlo e annunciarlo prima del calcio d’inizio della Copa América di quest’estate, dove Lozano giocherà con il Messico. Lozano, 28 anni, ha 70 presenze con il Messico ed è considerato la più grande stella attiva della nazionale. È tornato al Psv la scorsa estate dal Napoli e ha segnato sei gol e tre assist in 21 presenze“.

Dalla vendita di Lozano guadagna anche il Napoli

L’accordo tra Psv e San Diego sembra molto vicino. Se Lozano dovesse trasferirsi dal Psv al San Diego, in Mls, il Napoli riceverà una percentuale sulla vendita totale che dovrebbe essere di circa 12 milioni di dollari. Al tempo della cessione al Psv, il Napoli inserì infatti una clausola sulla futura rivendita del messicano che porterebbe nella casse azzurre circa 1,8 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

Il San Diego, nuova franchigia del campionato a stelle e strisce, è pronto ad accoglierlo. I contatti stanno andando avanti da mesi con anche alcuni club messicani che avevano chiesto la situazione dell’ex Napoli. Il Psv Eindhoven sapeva che Lozano sarebbe andato via presto, anche perché ha uno stipendio altissimo (circa 4 milioni di euro all’anno più i bonus), e intravede una possibile prossima plusvalenza; lo ha pagato 12,2 milioni al Napoli. Possibile che la valutazione sia superiore ai 15 milioni di euro, mentre per Lozano lo stipendio supererebbe i 5 milioni, arrivando a oltre 6 con tutti i bonus centrati.

