Napoli, Manna potrebbe incontrare Italiano (Di Marzio)

Nelle ultime settimane non c’è stato uno sviluppo decisivo per Italiano. Se Manna lo incontra si vedrà se diventa una candidatura forte. Gasp più difficile

In Serie A ci sarà sicuramente il valzer delle panchina. Bisogna solo vedere quando e chi darà il via. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Napoli pensa a quattro allenatori per riportare il club nelle zone alte della classifica. Il più difficile è Gasperini perché sotto contratto con l’Atalanta e perché in questo momento è in un momento delicato della stagione. Ci sono poi Conte e Pioli con cui De Laurentiis ha avuto dei contatti e ha incassato la loro disponibilità. Il quarto nome è quello di Italiano. Ultimamente non ci sono stati sviluppi con l’allenatore della Fiorentina. Manna, futuro dirigente del Napoli, potrebbe incontrarlo nel breve termine.

Conte e Pioli hanno dato la loro disponibilità

La parole di Di Marzio a Sky Sport:

«Conte non sembra rientrare nei piani del Milan. Dire che qualcuno è in pole per il Napoli si rischia di cadere su una buccia di banana. Per adesso sono quattro i nomi per il Napoli. Pioli, Conte Italiano e Gasperini. Gasperini è sotto contratto con l’Atalanta, bisognerà capire cosa vuole fare l’Atalanta ed lui è in una fase delicata della stagione. Conte e Pioli hanno dato la loro disponibilità, Italiano è da mesi nella testa di De Laurentiis, ma nelle ultime settimane non c’è stato uno sviluppo decisivo. De Laurentiis si incontrerà con Manna. Vediamo se Manna deciderà di incontrare anche Italiano e diventerà una candidatura forte».

Italiano è ancora nella lista dei papabili allenatori del Napoli (Sky)

Secondo Massimo Ugolini, inviato di Sky vicino al club, il profilo di Italiano non va ancora escluso dal casting per il prossimo allenatore.

«La squadra si è espressa su ottimi livelli contro la Roma. C’è delusione ma c’è voglia di ripartire e bisogna scegliere l’allenatore giusto. Tra i nomi accostati al Napoli ci sono Conte, Gasperini, Pioli e Italiano. Il sentiment popolare punta tutto su Conte, la figura giusti secondo i tifosi per rilanciare subito il Napoli. Pioli ha un profilo che piace alla società. Sarebbe un profilo giusto come anche Gasperini e Italiano per vari motivi. Si lavorerà su questo con un occhio all’Europea. Di fatto adesso il Napoli è fuori da tutto, ottavo a pari punti con la Fiorentina che una partita in meno ed è in vantaggio negli scontri diretti. Il calendario dice Udine, poi il Bologna casa, la trasferta di Firenze e infine il Lecce. Si cerca di salvare il salvabile e di restare in Europa per il quindicesimo anno consecutivo. Dopo aver scelto Manna, bisogna scegliere il profilo giusto per rilanciare le ambizioni del club. I nomi: Conte o Pioli, senza dimenticare Gasperini e Italiano».

