La Fifa dice no al messaggio di pace di Zelensky durante la finale di Qatar 2022

Secondo quanto riferito al Daily Mail, la Fifa ha respinto la richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di condividere un messaggio di pace mondiale che aveva programmato di trasmettere prima del calcio d’inizio della finale della Coppa del Mondo di domenica.

Zelensky si era offerto di apparire in un video, parlando ai tifosi nello stadio prima della partita in Qatar ma la Fifa ha preferito evitare controversie in questo tema.

«Pensavamo che la Fifa volesse usare la sua piattaforma per un bene superiore al calcio», ha detto una fonte alla CNN , aggiungendo che l’ufficio stampa di Zelensky è rimasto sorpreso dalla risposta negativa della Fifa.

Il presidente ucraino è intervenuto a molti dei più grandi eventi al mondo per raccogliere sostegno per la difesa del paese contro l’invasione della Russia , iniziata il 24 febbraio di quest’anno. Tra le sue apparizioni si ricordano quelle ai Grammy Awards e il Festival di Cannes. È anche apparso accanto a diverse celebrità e giornalisti, tra cui Sean Penn, David Letterman e Bear Grylls più recentemente.

Tutto è iniziato quando la Russia ha invaso il territorio ucraino lo scorso febbraio e da allora vanno avanti, incessantemente, i bombardamenti sulle città ucraine causando migliaia di morti ogni giorno.