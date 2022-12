La Fifa apre un’inchiesta su Olanda-Argentina (Marca)

Aperti due procedimenti, uno contro la Federcalcio argentina e uno contro quella olandese. La partita dei quarti di finale è stata molto tesa

La Fifa apre una procedura contro l’Argentina per quello che è successo nella partita contro l’Olanda nei quarti di finale del Mondiale in Qatar per comportamento scorretto dei giocatori e della panchina: ci saranno accuse e possibili sanzioni

La Fifa ha aperto un’inchiesta su Olanda-Argentina. Ne scrive Marca. Sono due i procedimenti aperti, uno contro l’Argentina, per cattiva condotta di giocatori e funzionari e per l’ordine e la sicurezza nelle partite, ed uno contro l’Olanda, sempre per cattiva condotta di giocatori e funzionari.

Marca scrive:

“Non è stata una partita semplice per l’arbitro Mateu Lahoz. L’arbitro spagnolo, che ha ricevuto critiche da calciatori come Dibu o Leo Messi, ha dovuto dirigere un appuntamento che porta ancora ore di coda polemica dopo la partita. Tanto che, dopo aver analizzato tutto ciò che è accaduto sul campo, la Commissione Disciplinare della Fifa ha aperto un procedimento contro la Federcalcio Argentina per possibili violazioni degli articoli 12 (Cattiva condotta di giocatori e funzionari) e 16 (Ordine e sicurezza nelle partite) del Codice Disciplinare FIFA durante la Coppa del Mondo FIFA Olanda-Argentina, partita che si è svolta il 9 dicembre. Inoltre, la Commissione disciplinare della FIFA ha aperto un procedimento contro la Federcalcio olandese per possibili violazioni dell’articolo 12 del Codice disciplinare FIFA in relazione alla stessa partita”.

La partita è stata decisamente molto calda, con diverse risse sfiorate e sfottò reciproci tra le due nazionali. Nel post partita, Leo Messi e Dibu si sono scagliati contro l’arbitro Lahoz. Messi lo ha definito inadeguato ad un match di tale importanza.