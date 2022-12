La collanina di Koundè fa infuriare Deschamps: «Sei fortunato che non ti ho davanti»

Indossare gioielli è vietato e il francese se l’è dovuta togliere nel corso di Francia-Polonia. «So che è superstizioso», ha commentato il ct

Deschamps non è felice del comportamento del suo difensore, Jules Koundè . Il tecnico francese ha reagito nervosamente alla catena che il difensore francese si è dovuto togliere poco prima dell’intervallo negli ottavi di finale tra Francia e Polonia. Indossare gioielli è vietato dall’Ifab, il consiglio della federazione calcistica internazionale, e l’ex allenatore dell’OM è stato interrogato in merito, fa sapere Le Parisien.

Un giornalista inglese ha prima chiesto all’allenatore se l’arbitro avesse ordinato al giocatore di togliere la catena perché legato al movimento Lgbt: «Non è per quello, ma perché non è permesso», ha risposto Deschamps su Koundè. I giocatori non possono indossare braccialetti, collane o orologi. La decisione è presa perché calciatori rischiano di ferire se stessi o un avversario con tali oggetti. Il fatto è accaduto verso la fine del primo tempo, quando l’arbitro ha detto al giovane difensore di uscire e togliere la collana.

L’allenatore ha ammesso di non conoscere davvero l’importanza che Koundé attribuisce alla collana indossata , ma sarebbe ovviamente meglio se la dimenticasse negli spogliatoi prima di giocare. «Non so cosa abbia sul colletto, so che Jules è un po’ superstizioso, ha precisato Deschamps. Ce l’ha in allenamento. Non conosco il significato. Gli ho detto di più: sei fortunato che non sono davanti a te, altrimenti… »