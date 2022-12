Mbappé: «Non parlo alla stampa perché devo concentrarmi. Pagherò la multa per la Francia»

L’attaccante del Psg ha spiegato in conferenza i motivi del suo silenzio: «Questo Mondiale è un’ossessione, ho costruito la mia stagione per esserci. Voglio vincerlo»

Dopo la vittoria della Francia sulla Polonia al Mondiale in Qatar, Kylian Mbappé ha interrotto il silenzio stampa che durava da quasi tre settimane e si è presentato in conferenza stampa post-partita. Oggi è stato ancora una volta lui il protagonista in campo, con una doppietta e un assist. Mbappé ha spiegato ai giornalisti che i motivi del suo silenzio non hanno nulla a che fare con loro ma sono dettati unicamente dalla necessità di concentrarsi sul Mondiale. Ha anche chiarito che soltanto da poco ha scoperto che, a causa del suo comportamento, la Federazione francese sarà costretta a pagare una multa ed ha promesso che se la accollerà personalmente.

Queste le sue parole:

«Volevo spiegarmi in pubblico. So che c’erano parecchie domande sul perché non stessi parlando. Per tutti i giornalisti presenti: non c’era niente di personale contro di voi o qualcosa contro i tifosi. È solo che ho ancora bisogno di concentrarmi sul torneo e quando voglio concentrarmi su qualcosa devo farlo al 100% e non sprecare energie in altre cose. Ecco perché non volevo occuparmi dei media. Di recente ho scoperto che la Federazione avrebbe ricevuto una multa. Prometto di pagare personalmente, la Federazione non dovrebbe pagare per una decisione personale».

Mbappé ha aggiunto che il Mondiale, per lui, è un’ossessione.

«Certo che questa Coppa del Mondo è un’ossessione, è la competizione dei miei sogni, ho l’opportunità di giocarla, ho costruito la mia stagione sulla base di questo, sia sul piano fisico che su quello mentale. Volevo arrivare preparato e finora sta andando bene, ma siamo ancora lontani dall’obiettivo che ci siamo prefissati e che mi sono prefissato io, ovvero vincere».