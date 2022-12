Inghilterra, Sterling lascia il Mondiale: la famiglia ha subito una rapina a mano armata

Non si sa ancora se rientrerà in Qatar. Southgate: «Gli lasceremo tutto il tempo di cui ha bisogno. A volte il calcio non è la cosa più importante, la famiglia viene prima»

La partita dell’Inghilterra contro il Senegal non è iniziata bene con l’assenza di Raheem Sterling, attaccante della Nazionale dei Tre Leoni. L’account dell’Inghilterra ha annunciato, prima della partita, che Sterling sarebbe stato assente dalla partita per problemi familiari.

Il messaggio è arrivato appena un’ora e mezza prima del match degli ottavi di finale e successivamente sono stati confermati i motivi dell’assenza dell’esterno del Chelsea, che ha lasciato la squadra inglese dopo che la sua famiglia aveva subito una rapina a mano armata mentre era nella sua casa nel Surrey.

Dopo la partita vinta per 3-0, il Ct Southgate è stato interrogato al riguardo e l’allenatore ha affermato che la famiglia di Sterling è stata vittima di una rapina nella sua casa nel Surrey. Date le circostanze, il calciatore inglese ha deciso di lasciare la Nazionale per stare al fianco dei suoi parenti ancora scossi dopo l’accaduto.

«La priorità per lui è stare con la sua famiglia», ha detto Southgate. «Lo sosterremo e gli lasceremo tutto il tempo di cui ha bisogno. Tornerà a casa. Non voglio metterlo sotto pressione. A volte il calcio non è la cosa più importante, la famiglia deve venire prima di tutto», ha detto l’allenatore dell’Inghilterra a riguardo.

Ancora non è chiaro se Sterling farà parte della prossima partita valida per i quarti di finale contro la Francia, partita che potrebbe segnare le speranze di vittoria della squadra di Southgate.