Infantino e i diritti umani: «La gente ha già troppi problemi, vuole rilassarsi guardando il calcio»

In conferenza stampa: «Dobbiamo regalare loro del tempo per dimenticare i problemi, poi fuori dalla partita tutti possono esprimere le loro opinioni»

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, parla ai media nella conferenza stampa di chiusura del Mondiale in Qatar. Tra i tanti temi toccati anche quello della fascia arcobaleno, al centro del dibattito e delle polemiche per settimane, dopo il divieto della Fifa alle Nazionali di indossare la fascia One Love nelle partite della Coppa del Mondo.

«Ci sono culture diverse, modi diversi di vedere le cose. Come Fifa dobbiamo prenderci cura di tutti. Non discriminiamo nessuno sui loro valori e sentimenti che hanno quando si tratta di regolamenti e divieti si tratta di rispettare i regolamenti. Nel campo di gioco si gioca a calcio. Ed è quello che abbiamo fatto. Quando si tratta di campo, è necessario il rispetto di calcio, è necessario rispettare il campo di gioco. Le regole sono lì per proteggere 211 squadre di calcio e i loro tifosi che vogliono venire e godere il calcio e onestamente credo che stiamo difendendo i valori, ci sono la difesa dei diritti umani, stiamo difendendo i diritti di tutti in Fifa, in Coppa del Mondo, ma credo anche che quei tifosi che vengono allo stadio e tutti quei miliardi di persone che stanno guardando la Coppa del Mondo in TV forse… hanno i loro problemi. Vogliono solo trascorrere 90 minuti o 120 minuti, 120 minuti, senza dover pensare ad altro che semplicemente godersi un momento di piacere e di gioia e di emozione. E’ quello che vogliono fare e noi dobbiamo dare loro un attimo di tempo nella loro vita quando sono in grado di dimenticare i loro problemi e godere di calcio. Al di fuori della partita, tutti possono esprimere le loro opinioni come vogliono, ma diamo a questo momento di gioia per godersi il gioco».

Infantino parla del Mondiale come del «migliore di sempre» e ringrazia i lavoratori e volontari che sono stati coinvolti.

«Abbiamo avuto 3,27 milioni di spettatori negli stadi, abbiamo giocato 62 partite senza incidenti, con un’atmosfera molto gioiosa. Per la prima volta in assoluto, squadre di tutti i continenti sono passate alla fase a eliminazione diretta, inoltre, per la prima volta, abbiamo avuto una donna ad arbitrare una partita, Stéphanie Frappart dalla Francia e ha fatto molto bene. Un’atmosfera gioiosa, con persone che si incontrano, magari dimenticando alcuni dei loro problemi, e provando piacere, come sapete è stato un successo incredibile. Ci stiamo avvicinando alla soglia dei 5 miliardi. A due partite dalla fine dico a tutti quelli coinvolti nel torneo che stanno ricevendo elogi: concentratevi fino alla fine».

Infantino ha annunciato che nel 2025 sarà organizzato un nuovo Mondiale a 32 squadre.

«Quando si tratta del calendario delle partite internazionali dobbiamo prendere in considerazione la salute e il benessere dei giocatori. Dobbiamo garantire che ci sia un periodo di riposo per i giocatori, un periodo di vacanza, idealmente 72 ore tra una partita e l’altra, ovviamente dobbiamo essere pragmatici su questi argomenti. Ora ci consulteremo su tutti questi argomenti ed elaboreremo». Infantino ha aggiunto che nel 2022 il Marocco ospiterà il Mondiale per club. E ha proseguito: «Abbiamo approvato i nuovi regolamenti Fifa per gli agenti di calcio, che è un passo molto importante, dopo due anni di discussioni per portare più ‘professionalità’ compreso un sistema di licenze obbligatorio e l’introduzione di un tetto massimo sulle commissioni. Sono al mio primo mandato, il 16 marzo, quando ci saranno le elezioni a Kigali, inizierà il mio secondo mandato». A Infantino viene chiesto del grande aumento delle entrate previste per il prossimo ciclo del Mondiale. Risponde: «Siamo ottimisti riguardo al potere del calcio. Riguardo a quello che crediamo sia l’impatto del calcio, o calcio, come si chiama dove giocheremo la prossima Coppa del Mondo siamo più che fiduciosi, siamo convinti che l’impatto del gioco sarà enorme, è stato enorme qui , sarà enorme in nord America. Da 32 a 48 squadre i ricavi aumenteranno in termini di broadcasting, sponsorizzazioni, biglietteria e ospitalità. Giocheremo in enormi stadi che di solito sono usati per il football americano. Siamo convinti che il calcio andrà a gonfie vele in nord America, inizieremo a lavorare subito per quel Mondiale. Siamo davvero convinti della crescita». Continua: «Devo dire che dopo questa Coppa del Mondo e il successo dei gironi a quattro, e guardando ad altre gare come gli Europei, qui i gironi a quattro sono stati assolutamente incredibili. Dobbiamo rivisitare o ridiscutere il formato: 16 gruppi da 3 o 12 gruppi da quattro? Questo è qualcosa che sarà all’ordine del giorno nelle prossime riunioni. Un aumento del 50% delle entrate è qualcosa di cui essere orgogliosi quando accade. Ma già qualcosa di cui essere orgogliosi nel metterlo “nei libri” come budget». La Fifa condividerà tutti i soldi che sta guadagnando con i lavoratori migranti? Infantino risponde alla domanda di un giornalista: «La Fifa condivide tutto. Tutti i ricavi della Fifa vengono ridistribuiti e investiti. Guarda nei nostri conti e lo vedrai immediatamente». Continua: «Aspetterò fino alla fine della finale per giudicare questo Mondiale, ma penso già ora che l’eredità trasformativa di questa Coppa del Mondo sia che molte persone da tutto il mondo sono venute in Qatar e hanno scoperto il mondo arabo che non conoscevano e allo stesso tempo, i qatarioti o i sauditi o gli Emirati si sono preparati ad accogliere nel mondo. Hanno aperto le loro case, le loro porte, il loro paese, per accogliere tutti da ogni dove. L’eredità principale è che quelli che erano qui è quello che si dice o si pensa non è vero. Puoi passare del tempo insieme e divertirti e conoscerti meglio. Queste persone torneranno a casa e si apriranno sulle loro esperienze. Questa è un’importante eredità non calcistica che questa Coppa del Mondo ha portato. Aspettiamo fino alla fine, rimaniamo concentrati. Aver contribuito alla comprensione reciproca di poche persone, o poche centinaia, o migliaia, o milioni di persone penso che sia molto positivo». A Infantino viene chiesto dei dati contrastanti su quanti lavoratori sono morti per portare avanti il ​​torneo: «Ogni persona che muore è una persona di troppo, è una tragedia per tutti. Le cifre che citi sono due cifre diverse, dobbiamo essere molto precisi sulle figure e attento a come lo rappresentiamo. Per me e per noi, ogni perdita di vite umane è una tragedia. Tutto quello che potevamo fare per proteggere i lavoratori, lo abbiamo fatto». Pensa che questo torneo abbia contribuito a promuovere il Medio Oriente come regione e a migliorarne l’immagine? Infantino: «Sì. Ma dovresti chiedere davvero alle persone che sono venute qui dal Sud America, dal Nord America, dall’Europa, dall’Asia ciò che è stato ottenuto accogliendo il mondo è piuttosto unico. Tutti quelli che vengono qui tornano a casa con un bel ricordo penso che sia sicuramente qualcosa che la Coppa del Mondo può fare deve essere un’ambizione e una missione della Fifa organizzare i suoi eventi in nuovi paesi anche la Coppa del Mondo femminile va in Australia e la Nuova Zelanda. Se c’è una cosa che questa Coppa del Mondo ci ha mostrato quando le persone si riuniscono per guardare il calcio, l’atmosfera è estremamente gioiosa e positiva».