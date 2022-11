Lo scrive Il Guardian. Inoltre l’eventuale ammonizione sarebbe stata comminata negli spogliatoi, disinnescando la protesta simbolica

La Fifa ha fatto credere alle Nazionali che avrebbe squalificato chi indossava la fascia One Love. Non solo: la minaccia comprendeva il fatto che le squalifiche sarebbero avvenute all’interno dello spogliatoio, per disinnescare le polemiche.

Lo scriveva ieri la Süddeutsche Zeitung: cosa si nasconde dietro la paura di sette federazioni? Possibile che continuino a non far indossare la fascia arcobaleno per timore di una semplice ammonizione. Oggi ci torna su anche il Guardian. Secondo il quotidiano inglese Inghilterra, Galles, Germania Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, e Danimarca temono di esporre i propri capitani ad una “responsabilità illimitata”, e a vere e proprie squalifiche.

Secondo il Guardian l’Inghilterra temeva addirittura che gli fosse essere impedito di scendere in campo. Preoccupazioni condivise anche dagli altri sei Paesi coinvolti nella campagna OneLove dopo i colloqui con la Fifa. Quelli vicini al processo hanno detto di aver avuto l’impressione che “la Fifa potrebbe fare qualsiasi cosa”.

La federazione tedesca ha descritto il comportamento della Fifa come un “ricatto estremo” e varie fonti indicano che non c’era chiarezza sul fatto che i capitani potessero essere semplicemente ammoniti. E nel caso di squalifica non era chiaro nemmeno se l’eventuale sospensione sarebbe stata limitata a una partita. Nessuno dei paesi era disposto a mettere i propri giocatori in quella posizione.

La FA inglese sta cercando di capire se sarà legalmente possibile contestare la minaccia di sanzioni sportive.

Tra l’altro, aggiungono difendendosi, non è nemmeno vero che Kane facendosi ammonire per la fascia avrebbe creato un momento iconico. Perché il cartellino giallo sarebbe stato mostrato negli spogliatoi, disinnescando ogni potenziale simbolismo.