Deschamps: «Benzema? Non mi occupo degli inviti. La tua domanda è imbarazzante»

Il ct della Francia: «Il virus? Abbiamo preso le migliori precauzioni possibili per evitare altri contagi. L’Argentina non è la stessa di quattro anni fa»

Didier Deschamps parla in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale che vedrà affrontarsi Francia e Argentina. Al tecnico francese sono state poste domande sopratutto sulle condizioni dei calciatori, visti i casi di febbre diffusi, e sul ritorno si Benzema. Le Parisien riporta

Deschamps sul ritorno di Benzema

“Se non rispondo, dirai che sono incazzato. Ho giocatori che sono stati infortunati. Benzema è uno di questi. Ora ho 24 giocatori. Farmi questa domanda è a dir poco imbarazzante, se non un po’ di più. Non mi occupo di inviti di giocatori, ex giocatori o giocatori infortunati. Alcuni ci saranno, altri no. Non lo so. Siamo un gruppo all’inizio. E da quello che è successo, siamo 24. Che si tratti di Nkunku, Benzema o Lucas Hernandez, hanno fatto parte dell’inizio dell’avventura. Oggi ho 24 giocatori per la finale contro l’Argentina”.

Sui contagi

“Abbiamo preso le massime precauzioni, stiamo facendo del nostro meglio per gestire le diverse situazioni con calma e senza esagerare, in un modo o nell’altro. Ovviamente è una situazione sgradevole e se non fosse esistita sarebbe stato meglio, ma ce la caviamo nel migliore dei modi”.

Deschamps sull’Argentina

“Hanno sette giocatori che erano già presenti nel 2018. Non è la stessa squadra, è inutile fare paragoni. Era un ottavo di finale. Ma le sei partite che hanno giocato in questo Mondiale, con sistemi e giocatori diversi, sono qualcosa che ci serve. Abbiamo tre osservatori che ci permettono di avere informazioni molto precise. Loro possono fare qualcosa di diverso in finale, anche noi. Il Marocco l’ha fatto in semifinale con il passaggio alla difesa a cinque”.