Il Telegraph: «Bellingham sta esplodendo come Gascoigne a Italia 90»

Carragher: “E’ spaventosamente bravo, è il prototipo del centrocampista moderno. Può diventare una superstar”

Paul Gascoigne a Italia ’90. Michael Owen in Francia nel ’98. Wayne Rooney agli Europei del 2004. Jude Bellingham in Qatar 2022. Una catena di prodigi messa insieme da Jamie Carragher sul Telegraph. La qualificazione ai quarti dell’Inghilterra si porta appresso l’aggancio con i precedenti di successo. E se il Guardian dedica un pezzo all’eccezionalità normale di Foden, il Telegraph punta il dito dritto su Bellingham.

“Il prodigio del centrocampo inglese si è unito alla lista di giocatori che hanno elevato il proprio status a quello di eroe nazionale”. “Come Owen e Rooney, Bellingham si è affermato nella squadra inglese da adolescente senza paura, i suoi gol e assist sono uno dei motivi principali per cui Gareth Southgate ha portato la sua squadra a un altro quarto di finale in relativa comodità. Il certificato di nascita di Bellingham suggerisce in termini calcistici che è ancora un ragazzo. La maturità delle sue esibizioni farebbe pensare ad un internazionale esperto”.

Il paragone è un altro: “Gli echi di Gazza 32 anni fa sono inevitabili. Bellingham trasuda la stessa fiducia, trasformando la squadra e catturando l’immaginazione del pubblico. Ma con tutto il rispetto per Gazza, ciò che è entusiasmante è che Bellingham ha il potenziale per andare ben oltre e raggiungere ciò che nessun centrocampista inglese ha fatto dal 1966: diventare una superstar mondiale vincendo sia con il suo club che con la nazionale”.

“Gazza è ancora amato dai tifosi irriducibili dell’Inghilterra come il miglior centrocampista del paese dai tempi di Sir Bobby Charlton. I suoi successori non hanno mai guadagnato lo stesso affetto. Il motivo è che hanno fatto l’opposto di lui, eccellendo per i loro club più che in nazionale. Pensa a Frank Lampard, Paul Scholes e Steven Gerrard. Erano davvero artisti d’élite e vincitori della Champions League venerati in tutto il mondo, spesso apprezzati fuori dall’Inghilterra più che nel loro paese”.

“È spaventoso quanto sia bravo Bellingham. Se dovessi costruire il prototipo del centrocampista moderno, sarebbe lui. Ha il fisico e l’atletismo di un Gerrard di 27 anni e ha tutti gli attributi che vuoi in un calciatore: contrasti, passaggi, assist e gol”.