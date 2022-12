Da Madrid non metterebbero ostacoli se l’attaccante decidesse di partire. Dipende tutto da lui. In conferenza Deschamps è parso infastidito dalla possibilità

Il Real Madrid dà il permesso a Benzema di andare in Qatar per la finale del Mondiale (As)

Karim Benzema potrebbe essere in Qatar per stare al fianco della Francia durante la finale del Mondiale contro l’Argentina. Il Real Madrid non porrebbe ostacoli alla sua partenza, dipende tutto da lui. Lo scrive As. Se Karim decidesse di essere allo stadio Lusail, domenica, e se la Francia vincesse la Coppa del Mondo, aggiungerebbe una stella ai suoi record.

As scrive:

“Karim Benzema, escluso dalla Coppa del Mondo all’ultimo minuto a causa dell’infortunio, ha il permesso del Real Madrid di recarsi in Qatar per assistere alla finale tra Francia e Argentina. La decisione spetterà a Karim, visto che il Real Madrid non opporrebbe ostacoli”.

Ieri, in conferenza stampa, a Deschamps è stato chiesto se una possibilità del genere esistesse davvero, ma il commissario tecnico è sembrato infastidito dalla domanda. Sbuffando, ha dichiarato:

«Preferisco non rispondere. Andiamo alla prossima domanda».

Insomma, dipende tutto da Benzema. Manca una sola partita al traguardo. Anche se non la giocherà, Benzema potrebbe decidere di fare suo il trofeo.