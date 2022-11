Benzema, Deschamps: «Vogliono inventare le cose»

«Conoscete la situazione di Karim e non mi viene nemmeno in mente». Nega la possibilità di recuperare il Pallone d’oro

Il C.t. della Francia non pensa a Benzema. Il quotidiano portoghese A Bola riporta le parole di Deschamps sul possibile ritorno di Benzema in nazionale.

L’allenatore della nazionale francese esclude del tutto la possibilità che Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, potesse ritornare ad allenarsi insieme ai suoi compagni a Doha. L’infortunio che il giocatore ha subito lo ha costretto ad abbondare la capitale qatariota prima dell’inizio del Mondiale.

Queste le parole del C.t. Deschamps in conferenza stampa prima di Tunisia – Francia:

«Vogliono inventare le cose. Conoscete la situazione di Karim e non mi viene nemmeno in mente. Sanno bene quanto tempo avrà bisogno per riprendersi, quindi non so dove vogliono arrivare con questa domanda. Gestisco i 24 giocatori che ho con me e lascio che i giornalisti parlino, dibattano e congetturino. Non devo commentare qualcosa che non riguarda la nostra vita quotidiana»

Nelle ultime ora era circolata un indiscrezione secondo cui Benzema potrebbe tornare in nazionale e giocare la parte finale del torneo. La federazione infatti non ha sostituito il giocatore del Real prima dell’inizio del torneo, quindi formalmente è ancora inserito fra i convocati ufficiali della selezione. Tuttavia alcuni rumors parlavano di un clima più sereno senza la presenza dell’attaccante nel ritiro dei francesi. Altre fonti invece rivelano che il suo ritorno a Madrid sarebbe imminente e anzi, sembra che sia già stata fissata la data per l’inizio dei suoi allenamenti con il club.

Curiosa sarà comunque la medaglia al collo di Benzema in caso di vittoria del Mondiale della Francia. Proprio perché Didier non lo ha sostituito dai convocati per il Mondiale, nel caso in cui la sua nazionale riuscisse ad arrivare in finale e a vincerla, anche Benzema farebbe ufficialmente parte dei campioni del mondo.