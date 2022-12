Il Portogallo vuole Mourinho per sostituire Santos (A Bola)

Luci e ombre a Roma. Mourinho potrebbe abbandonare la capitale per essere il nuovo Ct del Portogallo

La Federcalcio del Portogallo avrebbe offerto il ruolo di CT della nazionale a José Mourinho. Lo scrive, in Portogallo, A Bola, testata secondo la quale l’avventura di Fernando Santos sarebbe ormai al capolinea, dopo aver vinto un Europeo, una Nations League e dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di Qatar 2022 contro il Marocco.

Secondo A Bola, il piano prevede che Mourinho possa essere contestualmente l’allenatore della Roma (club con il quale il portoghese ha un contratto fino al 30 giugno del 2024) e del Portogallo. Allo Special One l’idea piace, riferiscono dal Portogallo. E alla Roma?

Mourinho è arrivato a Roma nel 2021 ed ha già da subito conquistato il cuore dei giallorossi seppur la sua avventura non abbia nascosto delle ombre. La vittoria in Uefa Conference League ha di certo aiutato nella sua gestione ed è entrato nel cuore dei suoi giocatori. I risultati non sono sempre stati eccellenti però e qualche giocatore è stato forse penalizzato dalla sua gestione. Gli epurati dell’anno scorso dopo la trasferta in Norvegia nella brutta sconfitta contro il Bodo Glimt sono l’emblema dei risultati altalenanti della sua squadra.

L’ultimo episodio che vede coinvolto Mourinho in negativo è senza dubbio la vicenda Karsdorp. Il terzino olandese dopo la partita contro il Sassuolo non parla più con il tecnico ed è ormai certo il suo addio dalla Roma già in questa sessione di calciomercato. L’ipotesi Mourinho Portogallo resta sempre viva ma è da vedere cosa faranno i Friedkin che da sempre danno piena fiducia al portoghese.