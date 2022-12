I rapporti tra i due sono ai minimi termini: è tregua in attesa dell’addio. Da escludere che l’allenatore giallorosso lo convochi per il Portogallo

Roma, Karsdorp è ormai un ex, Mourinho lo fa allenare solo per non ostacolarne la cessione (Messaggero)

I rapporti tra Karsdorp e Mourinho sono ormai ai minimi termini. Il tecnico della Roma ha permesso al giocatore di tornare ad allenarsi, ieri, solo per non ostacolarne la cessione. Lo scrive Il Messaggero.

“Per il bene (economico) della Roma José Mourinho non ha messo Rick Karsdorp fuori rosa. Per ora. I rapporti sono ai minimi termini, non c’è dialogo, né la voglia di continuare un percorso insieme, ma per non creare ulteriori problemi alla società José lo ha fatto allenare con i compagni. Non farlo rischia di far sprofondare il suo valore ed esporrebbe il club ad azioni legali che al momento nessuno vuole affrontare. E anche l’olandese ha scelto la strada del compromesso presentandosi ieri mattina alle ore 10 a Trigoria per non incappare in ulteriori multe. Rick ha cambiato registro e ha scelto la buona condotta: è stato puntuale, si è allenato ed ha eseguito gli ordini. Ma è rimasto all’interno del centro tecnico il tempo strettamente necessario. Dopo appena tre ore è uscito e si è lasciato tutto alle spalle. Insomma, il comportamento da manuale dei separati in casa. Non c’è alcuna volontà di continuare insieme, di resettare ciò che è successo e provare a mettersi tutto alle spalle. Karsdorp è ormai un ex e Tiago Pinto ha il complicatissimo compito di disfarsene (solo a titolo definitivo e non a meno di 10 milioni). Non è da escludere che nei giorni scorsi un colloquio tra i due ci sia stato e il risultato è una tregua temporanea in attesa di gennaio”.

Non è ancora certo che Karsdorp venga convocato per il Portogallo. Dovrà decidere Mourinho. Probabile che vada così, anche perché, scrive il quotidiano romano,

“durante la settimana ad Albufeira Mourinho dovrà lavorare su alcuni aspetti tattici che vuole tenere segreti a

chi non farà parte della squadra nei prossimi mesi. Basti pensare che per alzare la concentrazione vorrebbe chiudere alla stampa tutti gli allenamenti e non far rilasciare interviste ai giocatori”.

Se Mourinho escludera Karsdorp il club dovrà affiancargli, a Trigoria, un preparatore dedicato.

“Scenario probabile visti i rapporti deteriorati”.