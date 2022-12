Il Brasile dal 2002 ha sempre perso contro squadre europee alla Coppa del Mondo

Contro la Francia nel 2006 passando per il Belgio nel 2018. Il Brasile non riesce a battere le squadre europee ai Mondiali

Il Brasile esce dalla Coppa del Mondo contro la Croazia ai calci di rigore dopo una partita durissima. Il Brasile non è riuscito ad accedere alle semifinali per la seconda volta consecutiva dopo che nel 2018 persero contro il Belgio ai quarti di finali della Coppa del Mondo in Russia nel 2018. La Gazzetta dello Sport ha voluto ampliare la situazione legata alle prestazioni della Nazionale verdeoro ai Mondiali dal 2002 fino ad oggi.

I brasiliani da quando hanno vinto il Mondiale nel 2002 nell’edizione orientale sono sempre stati battuti da una squadra europea nelle fasi ad eliminazione diretta. È successo in tutte le edizioni successive della Coppa del Mondo dal 2002 in poi e i brasiliani sono sempre stati battuti da Nazionali europee durante il loro percorso. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport

Niente da fare: il Brasile non riesce proprio a scacciare il fantasma europeo. Dopo il quinto titolo iridato del 2002 -conquistato contro la Germania in Giappone – nelle fasi a eliminazione diretta dei Mondiali la Seleçao è sempre caduta, quando si è trovata di fronte una nazionale del vecchio continente.

Nel 2006 i verdeoro si arresero alla Francia di Zidane; nel 2010 all’Olanda, ancora nei quarti; nel 2014 la figuraccia dell’1-7 in casa, in semifinale contro i tedeschi; nel 2018 ko contro il Belgio ai quarti, proprio come è accaduto oggi contro la Croazia.