Giroud è un fior d’attaccante, Zielinski si è divorato il gol del vantaggio

Francia-Polonia 1-0 a fine primo tempo. Il milanista è un signor centravanti, segna su assist di Mbappé che è per distacco il miglior calciatore in Qatar

Quanto è forte Giroud. Lo abbiamo scritto stamattina: la differenza tra i presunti divi pompati dai media nazionali e i giocatori di pallone. Giroud è un calciatore vero, un centravanti coi fiocchi, non capiamo perché venga snobbato dalla critica. È lui a segnare il gol vantaggio della Francia sulla Polonia per 1-0 al 44esimo del terzo ottavo di finale di Qatar 2022.

La Francia ha dominato ma non era riuscita a segnare né a creare tante occasioni. Ha messo alle corde i polacchi ma non è quasi mai riuscita a sfondare il muro eretto dalla Nazionale di Lewandowski che giustamente sta giocando con lo schema 9-0-1. In realtà la sola occasione è nata da un errore polacco. Dembélé ha offerto a Giroud – solo davanti alla porta – un passaggio troppo forte costringendo il centravanti del Milan a una scivolata e all’errore clamoroso a due metri dalla porta Forse Deschamps col 4-2-3-1 ha favorito l’imbuto polacco e forse non ha sfruttando al meglio l’enorme potenziale della sua Nazionale.

Fino al gol di Giroud servito in maniera deliziosa da Mbappé che è per distacco il calciatore più forte dei Mondiali. Servito in area, Giroud si è girato e di sinistro ha battuto l’incolpevole Szczesny.

Intorno al 37esimo Zielinski si è divorato il gol del vantaggio. Il polacco si è trovato sul destro una sorta di rigore in movimento (un filo più arretrato ma proprio un filo), frutto di un intelligente passaggio all’indietro: il centrocampista del Napoli di fatto ha sparato su Lloris, lo ha colpito in pieno pur avendo lo specchio della porta spalancata davanti a sé. Gol mangiato, gol subito.

Poi il vantaggio di Giroud che col gol di oggi è diventato il capocannoniere di tutti i tempi della Nazionale francese. Con 52 gol, ha sopravanzato Henry che si è fermato a 51. In Russia Giroud è diventato campione del mondo giocando tutte le partite (da titolare, tranne la prima) ma non aveva segnato neanche un gol; in Qatar è già a quota tre.

La Francia non ha rubato nulla. È nettamente più forte dei polacchi.