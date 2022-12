Germania, una parte dello spogliatoio accusa Flick di favorire i giocatori del Bayern Monaco

La Nazionale è spaccata in due. Non è la prima volta che accade, nel 2014 Muller obbligò i giocatori di Bayern e Borussia a dormire insieme durante il ritiro.

Il Ct della Germania, Hans-Dieter Flick, è sotto accusa. Non c’entra niente la debacle a Qatar 2022 ma arriva un’accusa pesantissima nei confronti del Ct tedesco. Secondo quanto riportato dalla Bild, Flick sarebbe stato accusato di favoritismi nei confronti dei giocatori del Bayern Monaco. A capo di questa frangia di giocatori scontenti ci sarebbero Kai Havertz del Chelsea, Ilkay Gundogan del Manchester City e Marc-André Ter Stegen del Barcellona che sembrano aver evidenziato all’allenatore i favoritismi nei confronti di giocatori del club bavarese come Thomas Müller, Leon Goretzka e Manuel Neuer.

Flick sotto accusa dalla Germania

Secondo quanto riportato dalle testate tedesche, ci sarebbero due frange molto distinte nello spogliatoio tedesco. La prima è senza dubbio quella capeggiata dai giocatori del Bayern Monaco da sempre in netta maggioranza in quanto squadra più forte della Nazione.

Al momento il Ct Flick non ha ancora parlato in merito a questa questione ma ci sarebbero molti giocatori scontenti del suo operato da commissario tecnico. Dopo l’eliminazione della Germania da Qatar 2022 il futuro di Flick non è ancora stato deciso e non è chiaro se sarà confermato alle redini della Germania.

Non è la prima volta che lo spogliatoio è diviso

Che nello spogliatoio della Germania ci fossero dei malumori non è una novità. Dopo il lungo duello in porta tra Ter Stegen e Neuer, che ha obbligato i giocatori a decidere da quale parte schierarsi, già in passato ci sono stati numerosi problemi tra i giocatori. Nel recente passato, quando esisteva un forte dualismo in Nazionale, tra giocatori provenienti dal Borussia Dortmund e del Bayern Monaco, le cose non andavano per il meglio.

Per favorire l’integrazione dei due gruppi nei Mondiali in Brasile del 2014, che poi la Germania vincerà, ci pensò Thomas Muller. L’attaccante del Bayern Monaco impose che durante il ritiro ci doveva essere un giocatore del Bayern insieme ad uno del Borussia. La storia è nota con la Germania che vinse il Mondiale contro l’Argentina.