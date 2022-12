Germania, Flick: «Abbiamo perso il Mondiale in quei 20 minuti contro il Giappone»

Flick dopo l’eliminazione: «La delusione è enorme, Non credo che la squadra non fosse carica»

La Germania esce ancora una volta prematuramente dal Mondiale. Come successo 4 anni fa in Russia la compagine tedesca deve abbandonare la competizione già nella fase a gironi. Questa volta, però, c’è più di qualche rammarico. Il Ct Flick poteva e doveva fare di più con i giocatori tedeschi a disposizione. L’eliminazione nel Gruppo con Spagna, Giappone e Costa Rica è un segnale che qualcosa dovrà cambiare nella Germania se vogliono tornare ai vecchi fasti.

In conferenza stampa il Ct Flick ha parlato in conferenza stampa dove si è detto deluso per l’uscita da Qatar 2022 nonostante la vittoria contro il Costa Rica per 4-2:

«Sono senza parole. Ero già deluso e arrabbiato con la squadra nel primo tempo. Abbiamo portato l’avversario in partita attraverso errori e disattenzioni. Tuttavia, abbiamo vinto la partita. La nostra uscita dal Mondiale non è oggi, ma in 20 minuti contro il Giappone. Avremmo potuto vincere contro la Spagna se fossimo stati più efficaci. Tuttavia, la delusione è enorme. Non credo che la squadra non fosse carica. Abbiamo perso molte occasioni nel primo tempo e abbiamo cercato di fare meglio nella ripresa. La mia delusione è enorme e il mio staff tecnico la pensa allo stesso modo.»