Francia, Pavard accusato di aver tradito i suoi compagni rivelando informazioni ai giornalisti

In un video su Youtube, il giornalista francese Romain Molina, accusa il terzino del Bayern: «Ha creato un’atmosfera dannosa e un clima interno sporco».

Ormai in Francia è caccia al colpevole. Non bastano l’ovazione e il sostegno mostrato dal pubblico a tutta la spedizione francese di ritorno da Doha. Le indiscrezioni, le accuse incrociate e i malumori vengono pian piano a galla.

Si è passati da Benzema turbatore del clima armonioso del gruppo e si è arrivati a Benjamin Pavard. Secondo il giornalista francese Romain Molina, il difensore in forza al Bayern sembra essere diventato il nuovo capro espiatorio. Molina lo accusa di aver fatto la spia ai giornalisti, raccontando vicende private di spogliatoio. Si sarebbe venduto i compagni, in pratica. Con i suoi commenti, Pavard avrebbe scombussolato lo spogliatoio francese, alle prese con l’esperienza in Qatar per il Mondiale. E Pavard avrebbe anche discusso con il commissario tecnico della Nazionale, Deschamps che proprio per questo ha deciso di riservargli pochissimo spazio.

VIDEO / Que s’est-il passé en équipe de France avant et pendant cette Coupe du Monde (Benzema, Deschamps, FFF, Pavard, Zidane…) ?https://t.co/9fmvIIoOwu Avec un bonus sur certaines relations journalistes/joueurs qui n’ont pas plu du tout en interne… Bon visionnage ! — Romain Molina (@Romain_Molina) December 19, 2022

Secondo Molina, Pavard sarebbe colpevole di aver sabotato lo spogliatoio e fatto la spia ai giornalisti rivelando informazioni che dovevano rimanere dentro lo spogliatoio. I commenti che il 26enne avrebbe indirizzato ad alcuni suoi compagni di squadra avrebbero reso tossico l’ambiente attorno ai francesi, arrivando a discutere con il proprio tecnico.

Nel video il giornalista francese è molto chiaro:

«Se fosse successo ad altri giocatori, avremmo potuto leggerlo sulla stampa per giorni e giorni. C’è una perplessità tra il suo rendimento in campo e lo status che rivendica. Dopo la partita contro l’Australia, ci sono state rimostranze da parte dello staff tecnico che Benjamin Pavard non accetta. La risposta ha iniziato a infastidire lo staff, che ha comunque protetto un suo giocatore per anni e che ha mantenuto una fiducia incrollabile in lui. Durante gli allenamenti o quando era in panchina, Benjamin Pavard si è concesso commenti sui suoi compagni di squadra, che lo staff ha ritenuto del tutto inappropriati. In finale ci sono state parole molto tese tra Didier Deschamps e il giocatore. Il suo atteggiamento ha provocato un’atmosfera che i giocatori descrivono come dannosa e un clima interno sporco».

Durante la finale persa ai rigori dalla Francia, Pavard avrebbe detto a Deschamps:

«Farai uscire Lil Kounde o no? Crede di essere Pop Smoke con la sua catena da figlio di pu***na”, facendo irritare non poco il commissario tecnico».

Questo sembra essere il motivo per cui Pavard ha praticamente vissuto il Mondiale da spettatore. A lui è stato preferito Kounde, difensore centrale del Barcellona, e anche Disasi adattato pur di non far giocare il terzino del Bayern Monaco.

Il Daily Mail, che scrive della faccenda proponendo il video di Molina, ricorda che, dopo aver lasciato in panchina Pavard per la seconda partita di Coppa del Mondo della Francia contro la Danimarca, Deschamps disse:

«Ho preso la decisione di non farlo giocare. Non entrerò nei dettagli».