Fernando Santos sull’esclusione di Ronaldo: «Abbiamo deciso di giocare in modo diverso»

Il ct del Portogallo: «Anche Cancelo (in panchina) è un giocatore favoloso. Tra me e Ronaldo nessun problema, è tutto risolto»

Fernando Santos. ct del Portogallo, dopo la vittoria per 6-1 contro la Svizzera ha parlato anche della panchina di Cristiano Ronaldo. Il tecnico de lusitani ha spiegato:

“È stata strategia di gioco, tutti i giocatori sono diversi, ho lanciato anche Dalot, Raphael, però anche Cancelo è un giocatore favoloso (e stasera era in panchina, ndr). Era quello che pensavo ci servisse per questa partita contro la Svizzera.”

“Tra me e il capitano della Nazionale non c’è nessun problema, siamo amici da tanti anni. I giocatori rispettano le decisioni. Le cose non ci toccano. Gliel’ho già spiegato, quella parte era del tutto risolta e lui ha dato il grande esempio di un grande capitano”.

Ad accodarsi alle parole del ct ci ha pensato anche il difensore Pepe

“Ronaldo sa perfettamente che la cosa più importante siamo ‘noi’. Quello che è successo oggi è stata una scelta del mister e va rispettata”.

Otavio si è speso in favore della squadra sottolineando la grande prova di Ramos.

“Siamo 26 giocatori, tutti sono importanti e non c’è da stupirsi che Gonçalo sia entrato e abbia fatto il lavoro. Ma sappiamo qual è il valore di Cristiano, è una stella, il migliore al mondo. Ci ha aiutato nella vittoria. Questo non mina il rapporto nello spogliatoo, il nostro obiettivo è l’unità. Corriamo l’uno per l’altro e abbiamo uno spirito incredibile”.