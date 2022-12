El Mundo: «Luis Enrique è solo un egocentrico col complesso di inferiorità»

Durissimo editoriale contro il ct della Spagna: “Ha disunito tutti i tifosi che amano il calcio in maniera moderata. È una perversione calcistica”

Se El Paìs ha invocato i mostri per spiegare la traumatica sconfitta della Spagna col Giappone, El Mundo ci va giù pesantissimo. Se la prende con Luis Enrique. Lo sfotte, lo chiama “lo streamer”… “Non conosco nessuno – scrive nel suo editoriale Juliàn Ruiz – che dica che è un bravo ragazzo come pensa di essere. Un egocentrico con un complesso di inferiorità che ha disunito tutti i tifosi, tutte le persone che amano il calcio in maniera moderata. È una perversione calcistica”.

“Quel che si è visto, quanto accaduto col Costa Rica è stato un miraggio in mezzo al deserto di Doha. Una squadra noiosa, indolente, lenta, senza vibrazioni offensive contro un Giappone che correva il doppio dei ‘luchitos'”.

El Mundo dice Luis Enrique spacca i tifosi. Non come Luis Aragonés che “aveva finalmente unito tutti i tifosi, anche gli indipendentisti”. O come “il marchese Del Bosque ha proseguito con una comunione tra Nazionale e tifosi. Luis Enrique ha ottenuto il divorzio, la pigrizia, con le sue piccole liti, alcune delle quali selezionate ingiustamente”.

Il ct “mette la squadra sull’orlo di un esaurimento nervoso. La spina dorsale di una squadra riguarda un portiere, un leader a centrocampo e un bomber. È l’ABC di un tecnico. In questo caso il portiere è un pericolo, Busquets è già un giocatore arcaico e il marcatore, Morata, non gli piace affatto, perché pensa ai fantasmi dei falsi attaccanti”.

“L’egocentrico ha sottovalutato il Giappone. Non l’ha nemmeno studiato e giurerebbe di non aver visto nemmeno il trionfo dei giapponesi contro l’irritante Germania”.