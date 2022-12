Il gol del Giappone è gol (la ricostruzione di BeIn), Luis Enrique incredulo – VIDEO

Luis Enrique: «Non può essere che questa foto sia reale. Deve essere stata manipolata». La ricostruzione video mostra che il pallone non è uscito

Al termine della partita tra Spagna e Giappone, terminata 1-2 per i nipponici, valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Coppa del Mondo in Qatar, Luis Enrique, Ct degli spagnoli, è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico ha detto la sua sulla sconfitta patita dalla compagine asiatica e sul gol del 1-2 che ha destato non poche perplessità. Queste le parole di Luis Enrique sul gol del Giappone:

«Ho visto una foto che deve essere falsa, non può essere che questa foto sia reale. Deve essere stata manipolata»

Il Ct è incredulo del gol assegnato al Giappone, ed in effetti, ci sono parecchi dubbi sulla decisione del direttore di gara che dopo aver consultato il Var ha convalidato la rete decisiva per i nipponici.

Ma la palla non è uscita come mostra un video di BeIn Sports.

C’è poco da fare: la palla del Giappone non è uscita. Viva il Var pic.twitter.com/BJkvh7GZ2v — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) December 2, 2022

Questo gol permette al Giappone di qualificarsi come prima nel Gruppo e quindi di affrontare l’Australia nella prima fase ad eliminazione diretta. Per la Spagna, qualificata come seconda, dovrà affrontare il Marocco che ha chiuso come prima nel Gruppo dove partecipava con Croazia e Belgio. Il Ct Luis Enrique ha anche parlato della sfida contro la compagine nord africana dove ha ammesso la bravura della squadra avversaria, vera rivelazione del torneo:

«Giochiamo contro la rivelazione del Mondiale, dobbiamo prepararci il più possibile, perché rimarranno 16 squadre e dobbiamo migliorare. Sarà molto difficile.»

Voci vicine alla Nazionale parlano di un Luis Enrique furioso dopo la partita persa contro il Giappone, con i giocatori trattenuti nello spogliatoio per ascoltare il proprio allenatore.