Cristiano Ronaldo ai ferri corti con Mendes (As)

Il Mondiale è finito per il Portogallo e Cristiano Ronaldo è senza squadra. Il triste addio al Mondiale è avvenuto pochi giorni fa e non si hanno notizie su dove giocherà d’ora in poi. Dal 1° gennaio può firmare per qualsiasi altro club dopo aver rescisso con il Manchester United ma, a 20 giorni dall’inizio del calciomercato, non si sa assolutamente nulla del suo futuro.

In effetti, questa incertezza ha eroso il rapporto tra Cristiano e il suo storico agente Jorge Mendes, scrive As. Negli ultimi giorni la tensione è andata aumentando vista la difficoltà nel trovargli una sistemazione. Non è la prima volta che si scontrano. Il rapporto ha avuto alti e bassi durante la carriera del portoghese. Avevano già avuto un episodio simile prima, per esempio quando Cristiano ha lasciato la Juventus, e poi hanno ricucito il tutto.

Il fuoriclasse di Madeira sta per compiere 38 anni e trovargli una squadra non sarà facile. Le sue pretese non aiutano e il portoghese vuole ancora percepire uno stipendio congruo alla sua persona. In ogni caso, Mendes sta lavorando per offrire un’alternativa interessante e ne avrebbe già una sul tavolo. Sempre secondo As.

Antero Henrique, attuale capo della QSL (Qatar Stars League), protagonista del rinnovo di Mbappé, sta trattando il trasferimento di Cristiano Ronaldo in Qatar. Queste operazioni al di fuori di Mendes denotano che il rapporto con di CR7 si sta deteriorando.