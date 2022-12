Cho Gue Sung è diventato un sex symbol grazie al gol al Portogallo

È stato subissato di richieste di matrimonio, ha dovuto spegnere il telefonino. Ha invece fatto andare su tutte le furie Cristiano Ronaldo

Ogni Mondiale ha la sua stella emergente. Negli anni ci sono stati molti exploit che hanno reso giocatori sconosciuti veri idoli in patria e fuori, come Campell con la Costa Rica, James Rodriguez con la Colombia o Fabio Grosso. In questo mondiale un exploit è quello di Cho Gue Sung che grazie ai sui due gol ha trascinato gli asiatici agli ottavi.

La parabola di Chu Gue Sung inizia tardi, ma sin dai primi momenti il ct della Corea Del Sud lo inserisce tra i punti fermi della sua nazionale. Nel 2021 era uscito dal giro della Nazionale a causa della leva obbligatoria, ma al suo ritorno è stato subito reintegrato da Bento. Ora è diventato un sex symbol nel suo paese. Dopo la partita con il Portogallo ha dichiarato che ha dovuto spegnere il telefono per le troppe richieste di matrimonio. A fine partita, inoltre, è stato contestato sia dal ct portoghese Fernando Santos che da Cristiano Ronaldo per aver provocato l’asso lusitano fino alla sostituzione che ha mandato l’ex Manchester United su tutte le furie.

Cho Gue Sung ha raggiungere 1,6 milioni di follower sui social. Fama che almeno in Corea non sarà facilmente dimenticata, soprattutto per la qualificazione insperata che li vedrà affrontare il Brasile.