Cristiano Ronaldo litiga con un giocatore della Corea: «Non accelero perché me lo dici tu»

Cristiano Ronaldo è stato coinvolto in un acceso battibecco con un giocatore avversario durante la sconfitta per 2-1 del Portogallo contro la Corea del Sud.

Cristiano Ronaldo è stato sostituito al 65° minuto della partita e gli è stato detto di lasciare rapidamente il campo dal giocatore della Corea del Sud Cho Gue Sung. I due si sono scontrati quando Ronaldo ha lasciato il campo, ma l’ex attaccante del Manchester United e del Real Madrid ha minimizzato l’incidente in seguito difronte ai giornalisti:

«Prima della mia sostituzione, uno dei loro giocatori mi diceva di uscire velocemente, ha detto Ronaldo. Gli ho detto di stare zitto, non ha autorità, non deve dire niente. Accelererei il ritmo se lo dicesse l’arbitro.»

Non è stato solo il coreano Cho Gue Sung a sentire l’ira di Ronaldo durante lo scontro. Dopo il suo ritiro, il quotidiano portoghese A Bola ha riferito che il veterano attaccante avrebbe urlato verso la propria panchina: “Hai tanta fretta di togliermi”

È stata una partita deludente per Ronaldo nel complesso, scrive il The Mirror con il Portogallo ha sprecato il proprio vantaggio iniziale non riuscendo a chiudere la partita. La partita tra Corea del Sud e Portogallo è finita 2-1 con il passaggio al turno successivo della squadra asiatica grazie ad una rete allo scadere.